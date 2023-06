Diego Cocca, técnico de la Selección Mexicana, dijo que los jugadores se molestaron durante el juego de carácter amistoso en el que se empató a dos goles frente a Camerún en el Snapdragon Stadium.

La Selección Mexicana empató en la agonía ante Camerún (2-2) , lo que causó enojo en los jugadores de acuerdo con lo que dijo Diego Cocca.

La Selección Mexicana se midió ante Camerún en el último partido de preparación de cara a las semifinales de la Nations League de Concacaf, frente a Estados Unidos el próximo jueves en Las Vegas.

El técnico nacional Diego Cocca, dijo que el enojo de los seleccionados se debió a que tomaron muy en serio el juego, y no querían perderlo.

“Para nosotros no hay amistosos, son todos importantes, lo notó el equipo, y se enojó”, mencionó el ex estratega del Atlas FC,

El Tricolor iba perdiendo hasta el minuto 90 1-2 ante los africanos y un gol de Kevin Álvarez en tiempo añadido, dio el empate: “Todos para adelante, querían seguir jugando para ganar el partido y eso es bueno. Saco muchas buenas conclusiones”.

Los resultados de Diego Cocca en la Selección Mexicana

Diego Cocca ha dirigido su quinto juego en la Selección Mexicana, desde que fue nombrado por la Federación Mexicana de Futbol con los siguientes resultados:

Surinam 0 – 2 México.

México 2 – 2 Jamaica.

Estados Unidos 1 – 1 México.

1 – 1 México. México 2 – 0 Guatemala.

México 2 – 2 Camerún.

De los juegos que ha celebrado el Tricolor bajo el mando de Diego Cocca, sólo dos han sido oficiales y tres amistosos, aunque el argentino no lo vea así: “El mensaje es que cuando los jugadores se ponen una camiseta de la selección, no hay amistosos, eso es en el barrio con los amigos, acá no, es por prestigio”.

Valoró que estos partidos, “nos sirven muchísimo, no solamente para sacar conclusiones sino también para evidenciar lo que entrenamos”.

Diego Cocca (Jorge Martinez / Jorge Martinez)

¿Qué le viene a la Selección Mexicana?

La Selección Mexicana iniciará, ahora sí, el jueves, los duelos que valen el prestigio que tanto menciona Diego Cocca.

Este jueves en el Allegiant Stadium de Las Vegas, el Tricolor jugará por el pase a la final de la Nations League de la Concacaf contra Estados Unidos.

En caso de ganar se enfrentará el domingo a quien resulte triunfador del duelo entre Panamá y Canadá . Si se pierde irá por el tercer puesto.

Después de esto se jugará la Copa Oro, donde los tres rivales en la fase de grupos, son: Honduras, Haití y Qatar.

