Diego Lainez sigue de fiesta, y es que apenas unos días después de celebrar el campeonato de la Liga MX con el Club Tigres, este viernes cumplió años y sus compañeros en la Selección Mexicana le dieron un pastelazo como regalo.

Este viernes Diego Lainez cumplió 23 años de edad y en la Selección Mexicana no pasó desapercibida la fecha, al menos no para sus compañeros de equipo, quienes lo celebraron, aunque no de la manera más amable, con tremendo pastelazo.

Diego Lainez no pudo evitar que le regalaran un pastelazo

En un video que circula en las redes sociales, se ve a Diego Lainez sentado en una mesa durante la comida de la Selección Mexicana, cuando en la escena aparece una mujer para felicitarlo por su cumpleaños poniendo en la mesa un trozo pequeño de pastel.

Al instante, el resto de los jugadores de la Selección Mexicana se levantan de sus asientos para acercarse a la mesa de Diego Lainez y unirse al festejo por su cumpleaños.

Sin embargo, varios de los jugadores de la Selección Mexicana no se acercaron con las mejores intenciones, sino que estaban listos para darle un pastelazo de regalo a Diego Lainez por su cumpleaños.

Y Diego Lainez lo sabía, así que pidió que lo hicieran de la manera menos brusca posible, sólo que ya estaba rodeado de jugadores como Jorge Sánchez, Henry Martín, Luis Romo y Kevin Álvarez, que esperaban el instante para “atacarlo”.

El momento fue suavizado por las mañanitas que los compañeros de Diego Lainez entonaron brevemente antes de que llegara el pastelazo.

Luis Romo se lució durante el pastelazo a Diego Lainez

Entonces sucedió lo inevitable, Diego Lainez fue empujado al pastel para recibir su pastelazo, mientras que sus compañeros de la Selección Mexicana lo rociaban con toda clase de líquidos y polvos.

El más gandalla fue Luis Romo, quien le reventó un huevo en la cabeza a Diego Lainez y le aventó polvo al rostro, mismo ingrediente que puso Uriel Antuna sobre el cumpleañero para redondear el momento del festejo.

Diego Lainez no pudo hacer nada para evitar el pastelazo por su cumpleaños, y se limitó a pedir apoyo para limpiarse un poco.

Lo cierto es que, el pastelazo a Diego Lainez reveló el buen ambiente que hay en la Selección Mexicana que este sábado enfrenta a Camerún, en un duelo más de preparación en la era de Diego Cocca como entrenador del combinado nacional.

