Cruz Azul y Once Caldas son dos de los equipos invitados a la International Football Cup, un torneo cuadrangular de pretemporada que se llevará a cabo en el Estadio Luis Pirata Fuente de Veracruz.

Además de Cruz Azul y Once Caldas, Mazatlán y Newells Old Boys de Argentina disputarán este torneo, por lo que se espera que para este encuentro Nicolás Larcamón vaya con sus mejores hombres.

A sabiendas de que la afición de la Máquina querrá ver a su equipo en el último torneo que tendrá previo al inicio de la Liga MX, te presentamos las fechas y horarios del cuadrangular, así como el canal donde podrás seguir el encuentro.

Cruz Azul vs Once Caldas: Fecha, horario y canal de transmisión para ver a la Máquina en la International Football

De acuerdo con el medio NOW Sports, toda la transmisión de la International Football Cup será a través de la señal de Fox Sports México, incluida la semifinal entre Cruz Azul y Once Caldas y el Mazatlán vs Newells Old Boys.

Horarios y transmisiones del torneo Internacional Football Club | Veracruz



📅 3 y 6 de julio

➤ Mazatlán, Newell's Old Boys, Cruz Azul y Once Caldas.

➤ Los partidos serán transmitidos por Fox Sports.



Tanto el partido entre Cruz Azul y Once Caldas como el encuentro entre los Cañoneros y el Rojinegro se jugarán el jueves 3 de julio en el Estadio Luis Pirata Fuente, mientras que la final y el encuentro por el tercer lugar se disputará el domingo 6 de julio.

Partido: Cruz Azul vs Once Caldas

Sede: Estadio Luis Pirata Fuente

Transmisión: Fox Sports México

Fecha y horario: Jueves 3 de julio a las 20:00hrs

Los boletos para el cuadrangular del que formará parte la Máquina se pueden adquirir en el sitio web de Funky, donde se ofrece un abono para asistir a los 4 juegos del torneo por desde $1900 hasta $4900.

Los tres cuadrangulares de Cruz Azul en la pretemporada de cara al Apertura 2025

En total, Cruz Azul participará en tres torneos de pretemporada, todos cuadrangulares, previo al inicio del Apertura 2025 de la Liga MX por lo que Nicolás Larcamón podrá probar a varios elementos.

Nicolás Larcamón.

El primer torneo ya lo disputó la Máquina, pues fueron parte de la Copa Morelos pero terminaron en el último lugar luego de perder en la semifinal contra León y en el partido por el tercer lugar ante Atlante.

El otro certamen que jugará Cruz Azul es la Copa del Bienestar, la cual se disputará en Zacatecas y participará la Máquina, Chivas, Santos Laguna y los Mineros de Zacatecas de la Liga de Expansión MX.