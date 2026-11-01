Cruz Azul vs León se enfrentan en la Jornada 15 del Apertura 2026 de la Liga MX. Domingo 1 de noviembre a las 19 horas por TUDN y ViX.
- Partido: Cruz Azul vs León
- Fase: Jornada 15 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Domingo 1 de noviembre de 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Banorte
- Transmisión: TUDN y ViX
Cruz Azul vs León es uno de los dos partidos programados este domingo 1 de noviembre, en la Jornada 15 del Apertura 2026.
Cruz Azul vs León: Día para ver el partido de la Jornada 15 de Liga MX
El domingo 1 de noviembre de 2026 arranca la Jornada 15 de la Liga MX, día en que se miden Cruz Azul vs León.
Cruz Azul vs León: Hora para ver el partido de la Jornada 15 de Liga MX
Será a las 19 horas, tiempo del centro de México, que se disputará el partido Cruz Azul vs León.
Cruz Azul vs León: Canal para ver el partido de la Jornada 15 de Liga MX
El partido Cruz Azul vs León podrá verse a través de la señal de TUDN y ViX.
- Partido: Cruz Azul vs León
- Fase: Jornada 15 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Domingo 1 de noviembre de 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Banorte
- Transmisión: TUDN y ViX