Cruz Azul vs León se enfrentan en la Jornada 15 del Apertura 2026 de la Liga MX. Domingo 1 de noviembre a las 19 horas por TUDN y ViX.

Partido: Cruz Azul vs León

Fase: Jornada 15 Liga MX

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Domingo 1 de noviembre de 2026

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Banorte

Transmisión: TUDN y ViX

Cruz Azul vs León es uno de los dos partidos programados este domingo 1 de noviembre, en la Jornada 15 del Apertura 2026.

Cruz Azul vs León: Día para ver el partido de la Jornada 15 de Liga MX

El domingo 1 de noviembre de 2026 arranca la Jornada 15 de la Liga MX, día en que se miden Cruz Azul vs León.

Cruz Azul vs León: Hora para ver el partido de la Jornada 15 de Liga MX

Será a las 19 horas, tiempo del centro de México, que se disputará el partido Cruz Azul vs León.

Cruz Azul vs León: Canal para ver el partido de la Jornada 15 de Liga MX

El partido Cruz Azul vs León podrá verse a través de la señal de TUDN y ViX.