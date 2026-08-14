Cruz Azul vs Atlante inician la Jornada 3 de la Liga MX Femenil y el pronóstico es 1-1. Conoce las posibles alineaciones del partido del viernes 14 de agosto.

Cruz Azul vs Atlante: Pronóstico del partido de la Jornada 3 de la Liga Femenil BBVA

Cruz Azul 1-1 Atlante es el pronóstico de la Jornada 3 de la Liga MX Femenil.

Pronóstico: Cruz Azul 1-1 Atlante

Cruz Azul vs Atlante: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 3 de la Liga Femenil BBVA

Estas son las posibles alineaciones del partido Cruz Azul vs Atlante en el torneo de Apertura 2026 en la Liga Femenil BBVA.

Cruz Azul

  • Portera: Jennifer Amaro
  • Defensas: Edith Carmona, Ivonne González, Ximena D’Acosta y Thaiz Hernández
  • Mediocampistas: Dalia Molina, Lia Martínez y Brenda Valenzuela
  • Delanteras: Danielle Fuentes, Meibi Reyes y Valeria Valdez
Cruz Azul llega tras una dolorosa derrota ante el América Femenil
Cruz Azul llega tras una dolorosa derrota ante el América Femenil (Jose Hernandez / Jose Hernandez)

Atlante

  • Portera: Riley Meléndez
  • Defensas: Ana Torres, Elizabeth Estrada, Guadalupe Sánchez y Selene Valera
  • Mediocampistas: Judith Félix, Karen Becerril, Andrea González y Coni Herrera
  • Delanteras: Samaria Gómez y Ricshya Jennira Walker
Atlante hace historia al vencer a Necaxa y conseguir su primera victoria en la Liga Femenil BBVA
Atlante está jugando su primer torneo en la Liga Femenil (@atlantefem )

Cruz Azul vs Atlante: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 3 de la Liga Femenil BBVA

Cruz Azul vs Atlante serán las escuadras encargadas de abrir la actividad en la Jornada 3 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.

El partido será el viernes 14 de agosto a las 19 horas por YouTube y ViX.

  • Partido: Cruz Azul vs Atlante
  • Fase: Jornada 3 Liga MX Femenil
  • Torneo: Apertura 2026
  • Fecha: Viernes 14 de agosto de 2026
  • Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Unidad Deportiva Centenario
  • Transmisión: YouTube y ViX