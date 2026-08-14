Cruz Azul vs Atlante inician la Jornada 3 de la Liga MX Femenil y el pronóstico es 1-1. Conoce las posibles alineaciones del partido del viernes 14 de agosto.
Cruz Azul vs Atlante: Pronóstico del partido de la Jornada 3 de la Liga Femenil BBVA
Cruz Azul 1-1 Atlante es el pronóstico de la Jornada 3 de la Liga MX Femenil.
Pronóstico: Cruz Azul 1-1 Atlante
Cruz Azul vs Atlante: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 3 de la Liga Femenil BBVA
Estas son las posibles alineaciones del partido Cruz Azul vs Atlante en el torneo de Apertura 2026 en la Liga Femenil BBVA.
Cruz Azul
- Portera: Jennifer Amaro
- Defensas: Edith Carmona, Ivonne González, Ximena D’Acosta y Thaiz Hernández
- Mediocampistas: Dalia Molina, Lia Martínez y Brenda Valenzuela
- Delanteras: Danielle Fuentes, Meibi Reyes y Valeria Valdez
Atlante
- Portera: Riley Meléndez
- Defensas: Ana Torres, Elizabeth Estrada, Guadalupe Sánchez y Selene Valera
- Mediocampistas: Judith Félix, Karen Becerril, Andrea González y Coni Herrera
- Delanteras: Samaria Gómez y Ricshya Jennira Walker
Cruz Azul vs Atlante: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 3 de la Liga Femenil BBVA
Cruz Azul vs Atlante serán las escuadras encargadas de abrir la actividad en la Jornada 3 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.
El partido será el viernes 14 de agosto a las 19 horas por YouTube y ViX.
- Partido: Cruz Azul vs Atlante
- Fase: Jornada 3 Liga MX Femenil
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Viernes 14 de agosto de 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Unidad Deportiva Centenario
- Transmisión: YouTube y ViX