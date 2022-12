Raúl ‘Potro’ Gutiérrez, entrenador de Cruz Azul, se pronunció acerca de la posibilidad de contar con Luis Suárez en la plantilla de cara al arranque del Clausura 2023 el próximo mes de enero.

Luego de los rumores que vinculan a Luis Suárez con Cruz Azul rumbo al inicio de una nueva temporada de la Liga MX, el estratega mexicano de 56 años de edad no ve con malos ojos su llegada.

“Yo pido un ‘9′ y me dicen que Luis Suárez. Dije ‘¿por qué no?’ es una posibilidad . Yo me enteré, la directiva me dijo y me preguntaron. La idea es apuntalar el plantel y estamos en esa línea de encontrar un ‘9′. Ojalá sea él ” comentó.

Las semanas que vienen serán vitales para avanzar en la negociación con el legendario atacante de la Selección de Uruguay, fichaje que rompería el mercado de la Liga MX sin duda alguna.

Mientras tanto, Cruz Azul continuará con su preparación en la Copa por México, donde obtuvo el pasado viernes 16 de diciembre la primer victoria del torneo ante el Club Pumas.

Luis Suárez. (Andres Pina / Mexsport)

Cruz Azul: ¿Es Luis Suárez la solución en el ataque de La Máquina para el Clausura 2023?

Luis Suárez ronda la órbita de Cruz Azul rumbo al comienzo del Clausura 2023 el próximo 6 de enero, sin embargo, ¿es la solución para la falta de gol en el equipo?

La Máquina Celeste tuvo un Apertura 2022 bastante complicado en sector ofensivo, pues ni Gonzalo Carneiro, Michael Estrada o Iván Morales pudieron afianzarse en la posición.

Por ello, y con la basta experiencia de “El Pistolero” en el futbol de Europa y la Selección de Uruguay, podría venirle bien a las aspiraciones del conjunto celeste.

El único inconveniente que podría existir entre ambas partes, es que Suárez cuenta con 35 años de edad, por lo que se encuentra en la parte final de su carrera como profesional.

Luis Suárez encaró a Gabriel Aries en inmediaciones del área chica. (AP)

Luis Suárez: Estadísticas de su carrera como profesional

Partidos jugados: 746

Goles: 460

Asistencias: 247

