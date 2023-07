Hace unas semanas, era casi un hecho, que Matheus Doria y Mudo Aguirre serían nuevos jugadores de Cruz Azul pero las cosas cambiaron del último momento; el Conejo Pérez por fin lo reveló.

Y es que, mucho se habló de las posibles razones por las que Matheus Doria y Mudo Aguirre no llegaron a Cruz Azul, incluso surgió el rumor, de que La Máquina prefirió no ficharlos por una posible lesión de los jugadores, pero el Conejo Pérez aclaró todo.

El Conejo Pérez desmintió que su fichaje no se haya dado por una lesión, sino en realidad fue porque no llegaron a un acuerdo al final.

“Fue más porque no se llegó a un acuerdo y la verdad es que se fue alargando la negociación, al final se decidió no seguir más y listo, fue la decisión que se tomó”, dijo en entrevista con AS.

Conejo Pérez. (Adrian Macias / MEXSPORT)

Conejo Pérez sobre la llegada de Matheus Doria y Mudo Aguirre

Conejo Pérez admitió que en realidad fue por falta de acuerdos que Matheus Doria y Mudo Aguirre no llegaron a Cruz Azul pero es algo que lamenta.

“Sí, fue más no ponerse de acuerdo en situaciones así, pero no pasa nada, te decía que o se llegó a un arreglo y al final se alargó mucho la negociación y no se dio, uno lo siente por los chicos, más porque ya estaban acá y no pudo concretarse, a veces ha pasado así y ahora estamos enfocados en que en el equipo se vaya cerrando todo”, agregó.

Matheus Doria explota tras no llegar a Cruz Azul

Tras su llegada a Torreón para reportar con Club Santos, Matheus Doria explotó contra Cruz Azul pues aseguró que estuvo durante varios días encerrado en un hotel de la Ciudad de México sin darle certeza sobre su futuro.

“Nos quedamos dos, tres días sin información ahí encerrados en el hotel... pero nos vemos en la Jornada 4, y ahí vamos a ver quién está lesionado o no”, dijo.

