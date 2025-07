Cristiano Ronaldo se quedó sin jugar el Mundial de Clubes 2025 por elección propia; sin embargo, Rayados fue uno de los equipos que se interesó en tenerlo como refuerzo, lo que hubiera sido un bombazo internacional, pero al final prefirieron dejar pasar la oportunidad.

Y es que según lo informado por el periodista regiomontano Willie González, Cristiano Ronaldo estuvo en la órbita de Rayados, pero el bombazo no sucedió por elección del propio club debido a que consideraron que se trataba de un gasto excesivo que no valía la pena hacer.

“Lo de Cristiano Ronaldo no lo quisieron hacer, no lo quisieron contratar nada más para no dejar un mal precedente en el club de dejar un gasto fuera de lo común; la plata la tenían, el dinero lo tenían, Sergio Ramos era el contacto, era fácilmente convencible Cristiano Ronaldo si Sergio Ramos intervenía y la plata ahí estaba”, dijo.

La millonaria cantidad que Rayados debía pagar por fichar a Cristiano Ronaldo

Para profundizar el tema, González apuntó a la millonaria cantidad que Rayados debía pagar por fichar a Cristiano Ronaldo, la cual incluía hasta un millón de dólares solamente para cámaras hiperbáricas, eso sin contar la suma a desembolsar por los partidos que jugaría para ellos.

“Hay un tema de sentido de común en la organización de decir ‘oye, no nos podemos un millón de dólares en cámaras hiperbáricas y no nos vamos a gastar 20 millones de dólares para cuatro partidos con Cristiano Ronaldo’. Eso habla de una sensatez en el club”, reveló Willie sobre la millonaria cantidad que Rayados debía pagar.

"A Cristiano Ronaldo no lo quisieron contratar por no hacer un gasto fuera de lo común, el dinero lo tenían, Sergio Ramos tenía el contacto". 👀



Dicho lo anterior, Rayados tuvo que haber soltado cerca de 25 millones de dólares para tener a Cristiano Ronaldo en los partidos que jugó del Mundial de Clubes, pero tras analizarlo, habrían decidido quedarse con lo que ya tenían para el certamen en el que alcanzaron los octavos de final.

Cristiano Ronaldo renovó contrato con Al-Nassr

En lo que respecta a Cristiano Ronaldo, aunque había dudas sobre su futuro inmediato y el equipo donde jugaría este año futbolístico, el astro portugués llegó a un acuerdo con Al-Nassr, equipo con el que renovó su contrato hasta el año 2027, por lo que se mantendrá en la liga de Arabia Saudita.

El acuerdo con el que Cristiano Ronaldo renovó su contrato con Al-Nassr le permitirá seguir en activo por al menos dos años más, periodo en el que intentará alcanzar los mil goles en su carrera como profesional toda vez que en este momento tiene 932 entre clubes y la Selección de Portugal.

De tal forma, Cristiano Ronaldo intentará superar nuevas marcas en Arabia Saudita, mientras que Monterrey tratará de volver a los primeros planos de la Liga MX, asignatura pendiente que buscará cumplir ahora bajo el mando de Domenec Torrent.