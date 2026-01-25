Donovan Carillo, patinador mexicano, cerró su participación en el Campeonato de las Cuatro Naciones 2026 en el lugar número 15 y en una de las competencias más relevantes a nivel internacional.

El evento se celebró en Beijing, China, y Donovan Carrillo dio lo mejor de sí en la final del Campeonato de las Cuatro Naciones junto a los mejores exponentes no europeos de la disciplina.

La rutina del patinador mexicano se llevó a cabo con identidad, narrativa y conexión, pues presentó su programa libre como parte de su preparación rumbo a los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026.

Donovan Carrillo entre los 15 mejores .

Superó su marca personal.

Con 213.05 pts. obtuvo el lugar 15 en el Cuatro Continentes de Patinaje Artístico en Beijing 2026.

El tapatío participará en los Olímpicos de Invierno en @MilanoCortinaES que arrancan el 6 de febrero. pic.twitter.com/MyNZZrCIFi — Becky Reynoso (@BeckyReynoso) January 25, 2026

¿Cómo le fue a Donovan Carrillo en la Final del Campeonato de las Cuatro Naciones?

Donovan Carrillo registró un total de 213.05 puntos, resultado de los 74.00 obtenidos en el programa corto y 139.05 en la rutina libre.

Donovan Carrillo eligió una mezcla musical encabezada por clásicos de Elvis Presley como “My Way”, “Jailhouse Rock” y “A Little Less Conversation”, además de “Trouble”, tema interpretado por Austin Butler.

En lo técnico, el patinador mexicano de 26 años de edad eligió una rutina diseñada para sumar puntos clave en la recta final del ciclo olímpico. El mexicano acumuló 67.02 puntos en elementos técnicos y 73.03 en componentes del programa, reflejo de una coreografía construida.

Cuatro Continentes ⛸️



Donovan Carrillo🇲🇽 termina en la posición 15 con 139.05 puntos en su programa libre.



Sumado a lo conseguido en el programa corto totalizó 213.05.



Siguiente destino ➡️ Milano Cortina 2025 pic.twitter.com/09YPG5TRne — Olimpismo Mexicano (@OlimpismoMex) January 25, 2026

Cabe mencionar que durante su participación, el jalisciense sufrió una caída al intentar un triple axel (uno de los saltos más complejos del patinaje artístico masculino), junto con otras penalizaciones, lo que derivó a una disminución de puntos y que le afectara en su clasificación final.

Donovan Carrillo ya tiene la mira puesta en los Juegos Olímpicos

Luego de terminar su participación en el Campeonato de las Cuatro Naciones, Donovan Carrillo reveló que ya se encuentra listo para los Juegos Olímpicos y su objetivo es representar con orgullo a su país.

“Hoy fue un día de mucho aprendizaje. Honestamente siento que esta competencia me ayuda mucho, con una gran retroalimentación para mejorar antes de los Juegos Olímpicos”, dijo Donovan Carrillo.