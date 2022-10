Después de tres años al frente de la dirección deportiva del Club Chivas, Ricardo Peláez fue destituido de su cargo este martes y su conferencia fue todo un espectáculo.

Fiel a su estilo, Ricardo Peláez ofreció una conferencia de prensa para ponerle punto final a su gestión en el Club Chivas y regaló algunas frases que hicieron reír y enojar a más de un seguidor rojiblanco.

Aún se desconoce quién tomará su puesto en el Rebaño, aunque se espera que esta semana informen al interior del cuadro tapatío.

“Hubo muchas fallas mías, muchas fallas… Me gustaría decir fracasos, pero es una palabra que no le gusta a Amaury Vergara y no la voy a utilizar aquí, él habló de fallas, de todas las partes, pero principalmente mías porque cuando llegué prometí muchas cosas, pero lo volvería a hacer”

Ricardo Peláez en conferencia