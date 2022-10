El Fondo del Meollo

El Consejo de Futbol de Chivas es simplemente una reunión de familiares, los Vergara incluidos cuñados. Amaury Vergara y sus hermanas, Kenia y Yelena, la primera casada con Alejandro Manzo y la segunda con el boliviano Diego Calderón Schulze. Ahora serán ellos, junto con Mariano Varela quienes manejen de manera oficial al equipo, tomando decisiones consensuadas y sin las precipitaciones y protagonismo excesivo que tuvo Ricardo Peláez, una farsa como director deportivo del equipo.

Después de tres años de fracasos sale igual que en América y Cruz Azul, por la puerta trasera, aunque en Chivas negoció una última conferencia de prensa para mostrar a todos que se va con tranquilidad, cuando la realidad fue totalmente contraria. Simplemente la familia Vergara, que son gente educada y con clase, le dejaron hacer este último “Yoismo” ante los medios de comunicación por decencia, no porque debiera explicar el derrumbe de un equipo que estuvo bajo su responsabilidad tantos torneos.

Ricardo Peláez llegó a Chivas en el 2019 con el objetivo de revolucionar el proyecto deportivo. Después de su abrupta salida de Cruz Azul, al estilo “Laura en América” la esperanza de que no existiera un nuevo escándalo mediático estaba en la mente de Amaury Vergara, así lo convenció y llevó a varios futbolistas: Víctor Guzmán, después lo tuvo que regresar porque no sabía que estaba involucrado en un asunto de dopaje; José Madueña, futbolista de su cartera, llevado a América, Cruz Azul y Chivas, en ningún equipo funcionó; Cristian Calderón, el “Chicote de Moda”; Alexis Peña, despedido por irse de farra; Jesús “Canelo” Angulo; José Juan Vázquez, también fuera por indisciplina; Uriel Antuna y regresó a José Juan Macías, que dicho sea de paso, no ha servido de nada entre lesiones y actitud del delantero. También contrató a Alan Mozo y a Santiago Ormeño, este último como seleccionado nacional de Perú.

Sus números son una reverenda mediocridad, solamente consiguió el 47% de los puntos disputados y bajo su mandato nadie pudo darle solvencia en la dirección técnica. Luis Fernando Tena, Víctor Manuel Vucetich, Marcelo Michel Leaño y Ricardo Cadena, estos dos últimos se los impusieron y el solamente se limitó a decir, si señor.

Han tirado tres años de la historia del Guadalajara a la basura. Ahora serán los cuñados de Amaury Vergara y sus hermanas quienes tomen las decisiones, por lo menos los fracasos si vienen, se quedarán en casa.