El Club Chivas busca fortalecer el proyecto de Veljko Paunovićy y sus otras categorías, como es el caso del actual campeón de la Liga de Expasión, CD Tapatío, que se reforzó con Leonardo Sepúlveda jugador mexicano que llega procedente de Europa.

El futbolista de 22 años , de nombre Leonardo Sepúlveda regresará al futbol mexicano, para participar con el CD Tapatío donde será inscrito, sin embargo el defensa lateral podría jugar con el Club Chivas si así lo decide Veljko Paunović.

De acuerdo a la información de Kery News, especialista en fichajes, señaló que Leonardo Sepúlveda jugador mexicoamericano, vivirá su primera experiencia en el futbol mexicano.

El zaguero llega procedende del Granada juvenil de España, sin embargo también tuvo un paso por el Salamanca y el Galaxy de la MLS donde comenzó su carrera.

Cabe señalar que el juvenil mexicano ha participado con la selección mexicana Sub 20 y Sub 21, mientras que con Estados Unidos formó parte de la Sub 16- 18 y 20.

🚨Exclusiva: Chivas



Leonardo Sepulveda, jugador mexicoamericano que estaba en el Granada juvenil de España, también es nuevo refuerzo del Rebaño. Salió del Galaxy, estuvo en Salamanca, Granada Recreativo y ahora se suma al Tapatío. Juega de lateral izquierdo y puede de central. pic.twitter.com/JCF5aJmOaF — Kery!News (@KeryNews) June 28, 2023

Saúl Zamora refuerza al Tapatío de la Liga de Expansión

Otro de los futbolistas jovenes que estan dando el salto a la Liga de Expansión es el mdiocampista Saúl Zamora quien será nuevo refuerzo del CD Tapatío para la próxima temporada.

De acuerdo a Kary News, el centrocampista Saúl Zamora dejará al Club León para reforzar al CD Tapatio, actual campeón de la Liga de Expansión.

El juvenil de 20 años llegará procedente del Club León, donde disputó 12 partidos en el Clausura 2023 y donde además pudo marcar un gol. Fue fichado en 2020 y dentro de la categoría Sub 20, Zamora disputó un total de 28 partidos donde se hizo acreedor de 4 anotaciones.

🚨Exclusiva | Chivas



Saúl Zamora no jugará con los Rayos del Necaxa. El joven jugador deja León y es nuevo fichaje de Chivas. Va a jugar con el Tapatío esta temporada. Todo firmado ya. pic.twitter.com/fJ2Kvy8d7V — Kery!News (@KeryNews) June 28, 2023

Rivales pretemporada CD Tapatío de cara al Apertura 2023

Como parte de su preparación rumbo al Apertura 2023, el Campeón de la Liga de Expansión MX, el CD Tapatío ha programado 3 partidos amistosos, con importantes rivales.

El CD Tapatío busca ponerse a tono para alcanzar su mejor versión de juego para el arranque del Apertura 2023 que está planeado para arrancar la tercera semana de julio. Ante ello los de Guadalajara tendrán una serie de partidos con rivales interesantes.

Tepatitlán vs TapatíoFecha y hora por confirmar

UdeG vs TapatíoSábado 08 de julio / 9:30 AMClub Primavera de la UdeG

Mineros vs Tapatío Miércoles 12 de Julio / 9:30 AM

