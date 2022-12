Miguel Layún permanecerá en el Club América y la noticia no fue del agrado de muchos fans, pues expresaron su descontento a través de las redes sociales.

El Club América hizo oficial la renovación del futbolista Miguel Layún a través de una publicación en su cuenta de Twitter.

“Layún se queda #TodoEsCulpaDeLayún Siempre Águila”, se lee en Twitter, pero eso desató cientos de comentarios de fanáticos inconformes.

Fans revientan a Miguel Layún

Pero los fans no perdonaron y reclamaron al club el haber aunciado la renovación de Miguel Layún en las Águilas.

“Mejor solo lo hubieran renovado y se hubieran guardado la noticia, mínimo no hacíamos tanto coraje, que de plano no leen los comentarios?? No se dan cuenta que la afición de plano ya no lo quiere? O lo hacen en tono de burla? Cómo diciendo, miren, nos vale madre lo que piensen” (sic), escribió un usuario.

Por otro lado, recriminaron el hecho de que sigan ciertos jugadores en el equipo que no han podido levantar un título.

“4 años sin levantar un título..... Y seguiremos así con nombres como Roger, Bruno Valdez, Miguel Layún jugadores que no aportan nada”, se lee.

Por otro lado, los memes también se hicieron presentes pues el cuadro azulcrema no ha podido coronarse campeón.

“¿Hasta un video para anunciar eso? Mejor pónganse a hacer videos decentes para cosas realmente importantes, que dejan mucho que desear con sus anuncios, recaps, etc. Otro torneo para el mismo camino…”, se lee en Twitter.

4 años sin levantar un título.....



Y seguiremos así con nombres como Roger, Bruno Valdez, Miguel Layun jugadores que no aportan nada y que sólo son unos chupa 🆎...



Miguel Layún sobre la Selección Mexicana

Migue Layún defendió en varias ocasiones a la Selección Mexicana de las críticas después de su desempeño en el Mundial de Qatar 2022.

Aunque, finalmente el Tri no cumplió con las expectativas al no pasar de la fase de grupos y Gerardo Martino abandonó su puesto.

