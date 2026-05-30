La victoria del PSG en la final de la Champions League ante el Arsenal, desató disturbios en París, Francia, donde ya hay cientos de detenidos por disturbios y enfrentamientos entre hinchas radicales del equipo y la policía local.

Aunque el PSG ganó la Champions en Hungría, alrededor de 20 mil aficionados se congregaron en los alrededores del estadio Parque de los Príncipes y en la emblemática avenida de los Campos Elíseos, para celebrar la victoria.

Sin embargo, las celebraciones derivaron en caos, vandalismo y fuertes cargas policiales contra los aficionados que salieron a festejar el triunfo del PSG.

Policías en París, Francia en medio de los disturbios (Thomas Padilla / AP Photo/Thomas Padilla)

Detenidos y heridos en festejos de aficionados del PSG en París

Con la cifra cambiando con el paso de las horas, al menos unas 80 personas fueron detenidas este sábado durante las celebraciones de los aficionados por la victoria del PSG en la Champions.

Las detenciones se dieron por provocar destrozos en el mobiliario público de las calles de París.

Además, los servicios de emergencia reportan civiles afectados, incluyendo un herido con arma blanca, y al menos un policía lesionado.

Disturbios tras la victoria del PSG en la Champions (Thomas Padilla / AP Photo/Thomas Padilla)

Policía dispersa a los aficionados en la calles de París

Con gas lacrimógeno como elemento principal, la policía de París dispersó a la multitud que celebraba y al mismo tiempo protestaba por su situación social en Francia.

Grupos de ultras vandalizaron paradas de autobús, prendieron fuego a contenedores y atacaron comercios locales.

La tensión en París ha sido una constante durante las últimas semanas y los comerciantes de la ciudad ya habían procedido a amurallar y proteger sus tiendas ante el temor de saqueos masivos.

El pasado 7 de mayo de 2026, tras lograr la clasificación del PSG a la final de la Champions, la ciudad vivió otra noche de terror que culminó con 127 detenidos y más de 30 heridos entre civiles y uniformados.