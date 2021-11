Chofis López le dice adiós a Club Chivas y renueva su contrato con San José Earthquakes por 6 meses más.

Mucho se hablaba del posible regreso se Chofis López al futbol mexicano, en el cuadro de Chivas por lo que más de un aficionado se ilusionó con esa posibilidad.

Sin embargo, tras llegar a las 12 anotaciones en la temporada y ser elegido como el jugador del año, decidió permanecer en la MLS anulando toda esperanza de llegar a la Liga MX.

Cabe recordar, que la Chofis despertó el interés de varios equipos de Estados Unidos, sin embargo su decisión ya está tomada y todos están a la expectativa de lo que sucederá dentro de 6 meses.

Chofis López anota su gol 12 en la MLS (Twitter )

Chofis López desea llegar a la Selección de futbol de México

Chofis López vive uno de sus mejores momentos futbolísticos pero eso no ha bastado para que sea considerado por Gerardo Martino en el combinado nacional.

Por ello, en entrevista con TUDN, Chofis dejó claro que no pierde las esperanzas de llegar en algún momento y confesó que se siente feliz de ver el gran equipo que son.

“Es muy lindo verlos, tienen un equipazo y yo cuando los veo me visualizo estando ahí, entonces me motiva más verlos. Me da mucho gusto verlos jugar y creo que hoy en día en la Selección Mexicana hay un equipazo y hay para pelear por grandes cosas”.

No obstante, Gerardo Martino fue contundente y en conferencia de prensa mencionó que debe consolidarse más y no solo tener buenos momentos.

“Entiendo que él está teniendo un buen momento, pero esos buenos momentos hay que extenderlos en el tiempo para ver qué posibilidades tiene de ser convocado”, aseguró.

Javier “Chofis” López. (Cristian De Marchena / Mexsport)

Chofis López en la MLS

El jugador de 27 años inició su carrera en Club Santos donde militó en la sub-17 y sub-20 y tuvo buenas actuaciones, lo que le valió para ser fichado por Club Chivas.

Comenzó en las fuerzas básicas del Guadalajara en 2013 y meses más tarde despuntó en el máximo circuito y se volvió en un referente en el Club.

No obstante, fue suspendido por indisciplina en 2020 y el Rebaño lo ofreció a Necaxa pero llegaron a un acuerdo y el jugador finalmente decidió emprender una aventura en Estados Unidos.