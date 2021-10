Javier ‘Chofis’ López no fue llamado a la Selección de futbol de México pese a su gran momento en los San José Earthquakes; sin embargo, no pierde la esperanza de ser convocado.

Fue en entrevista con TUDN donde el ex de las Chivas señaló que la Selección de futbol de México tiene un gran equipo, en el cual se visualiza en un corto plazo.

Asimismo, la Chofis López consideró que el gran equipo con el que cuenta Gerardo Martino puede pelear por grandes cosas en los torneos importantes.

“Es muy lindo verlos, tienen un equipazo y yo cuando los veo me visualizo estando ahí, entonces me motiva más verlos. Me da mucho gusto verlos jugar y creo que hoy en día en la Selección Mexicana hay un equipazo y hay para pelear por grandes cosas”

Chofis López