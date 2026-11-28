Los cuartos de final del Apertura 2026 de la Liga MX enfrenta a América vs Rayados. Sábado 28 de noviembre a las 21 horas por TUDN y ViX.

Partido: América vs Rayados

Fase: Cuartos de final

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Sábado 28 de noviembre de 2026

Horario: 21 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Banorte

Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX

América vs Rayados es uno de los dos partidos programado para este sábado 28 de noviembre, en los cuartos de final del Apertura 2026.

América vs Rayados: Día para ver el partido de vuelta de cuartos de final de Liga MX

El sábado 28 de noviembre de 2026 arranca la vuelta de cuartos de final de la Liga MX, día en que se miden América vs Rayados.

América vs Rayados: Hora para ver el partido de vuelta de cuartos de final de Liga MX

El partido América vs Rayados inicia a las 21 horas en la cancha del Estadio Banorte.

América vs Rayados: Canal para ver el partido de vuelta de cuartos de final de Liga MX

El partido América vs Rayados podrá verse este sábado 28 de noviembre a través de la señal de Canal 5, TUDN y ViX.