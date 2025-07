Previo a la Jornada 4 de la Liga MX Femenil, Chivas vs FC Juárez se enfrentan en partido pendiente de la Jornada 3 del torneo; te decimos la hora y canal para ver el juego.

Chivas vs FC Juárez se miden en el Estadio Akron para emparejar sus números con el resto de los equipos de la Liga MX Femenil.

Chivas vs FC Juárez: Hora ver el partido pendiente de la Jornada 3 de la Liga MX Femenil

El jueves 31 de julio, Chivas vs FC Juárez juegan el partido pendiente de la Jornada 3, con el Rebaño en busca de la cima general de la Liga MX Femenil.

El partido Chivas vs FC Juárez arrancará a las 19 horas, tiempo del centro de México, el jueves 31 de julio de 2025.

Chivas vs FC Juárez: ¿Dónde ver el partido pendiente de la Jornada 3 de la Liga MX Femenil?

La plataforma Tubi transmitiría el partido Chivas vs FC Juárez, duelo pendiente de la Jornada 3 de la Liga MX Femenil.

Partido: Chivas vs FC Juárez

Fase: Jornada 3 de la Liga MX Femenil

Fecha: Jueves 31 de julio de 2025

Horario: 19horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Akron

Transmisión: Tubi

El partido Chivas vs FC Juárez no será el único partido pendiente que se jugará el jueves 31 de juio; ya que Pachuca vs Pumas también cumplirán el cotejo de la Jornada 3 que fue pospuesto.

El mismo jueves 31 de julio arranca la Jornada 4 de la Liga MX Femenil, con el partido Tijuana vs Atlas.

¿Cómo llegan Chivas y FC Juárez al partido pendiente de la Jornada 3 de Liga MX Femenil?

Chivas ocupa el sexto lugar de la tabla general con seis puntos, por lo que va por su tercera vistoria en fila en la Liga MX Femenil.

En la Jornada 2 de la Liga MX Femenil, Chivas venció 1-0 a Querétaro sumando su segunda victoria del torneo.

El FC Juárez femenil derrotó 2-0 a Puebla en la Jornada 2 de la Liga MX Femenil, para ubicarse en el octavo lugar del torneo con 4 puntos.