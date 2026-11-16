La UEFA tendrá un cambio importante en la imagen de sus principales competencias de clubes.

A partir de la temporada 2027/28, Nike se convertirá en el proveedor oficial de los balones de los torneos masculinos, por lo que la Champions League dejará atrás una de sus alianzas comerciales más emblemáticas: la que mantuvo con Adidas durante más de dos décadas.

Torneos de la UEFA ahora tendrán balones Nike

El organismo europeo confirmó el acuerdo con Nike, que será responsable de fabricar los balones de la Champions League, Europa League y Conference League.

El convenio también contempla otras competencias, como la Supercopa de Europa, la UEFA Youth League y la Champions League de Futsal.

La nueva etapa comenzará una vez que concluya la temporada 2026/27 y tendrá vigencia hasta 2031.

Champions League tendrá balones Nike desde 2027: será su nuevo proveedor oficial. (Tomada de @PlaysOfTheWeek)

Adidas se despide de la UEFA tras más de 25 años de convenio

La salida de Adidas representa el final de una relación con la UEFA que comenzó en 2001 y que ayudó a consolidar uno de los elementos visuales más reconocidos del futbol mundial.

Durante más de dos décadas, el balón de la Champions League estuvo identificado por su característico diseño de estrellas, una imagen que se convirtió en un símbolo del torneo y que acompañó algunos de los momentos más importantes de su historia.

Con la llegada de Nike, todavía existe incertidumbre sobre el aspecto que tendrán los nuevos esféricos, pues no han sido presentados de forma oficial.