La Jornada 27 de LaLiga inicia el viernes 6 de marzo con el partido Celta de Vigo vs Real Madrid. Sky Sports transmite a las 14 horas.

Partido: Celta de Vigo vs Real Madrid

Fecha: Viernes 6 de marzo de 2026

Fase: Jornada 27

Torneo: LaLiga

Horario: 14 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Abanca Balaídos

Transmisión: Sky Sports

Vinícius Jr., jugador del Real Madrid (Manu Fernandez / AP)

Celta de Vigo vs Real Madrid: ¿Cuándo ver el inicio de la Jornada 27 de LaLiga?

La Jornada 27 de LaLiga enfrenta a Celta de Vigo vs Real Madrid en punto de las 14 horas, tiempo del centro de México, el viernes 6 de marzo de 2026.

Celta de Vigo vs Real Madrid: ¿Dónde ver el inicio de la Jornada 27 de LaLiga?

El canal de Sky Sports transmitirá el partido Celta de Vigo vs Real Madrid.

¿Cómo llega el Real Madrid al partido de la Jornada 27 de LaLiga?

Real Madrid llega al partido de la Jornada 27 de LaLiga obligado a ganar los tres puntos en la cancha del Celta de Vigo, luego de caer en casa con Getafe en su anterior partido.

Los dirigidos por Álvaro Arbeloa se alejaron cuatro puntos del FC Barcelona, líder de LaLiga con 64 puntos.

Celta de Vigo, por su parte, ganó al Girona para alcanzar los 40 puntos en el lugar 6 de LaLiga de España.