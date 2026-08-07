Canadá vs México se enfrentarán en las semifinales del Premundial Sub-20 de la Concacaf este viernes 7 de agosto en el Estadio Banorte.

El pronóstico apunta a un triunfo 3-2 de la Selección Mexicana, el cual lo acercará a la clasificación a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028, destinada para el campeón del Premundial Sub-20 de la Concacaf.

Canadá vs México: Pronóstico de la semifinal del Premundial Sub-20

México 3-2 Canadá es el pronóstico del partido de semifinales del Premundial Sub-20 de la Concacaf.

Pronóstico: Canadá 2-3 México

Canadá vs México: Posibles alineaciones rumbo a la final del Premundial Sub-20

Estas son las posibles alineaciones del partido Canadá vs México en el Premundial Sub-20 de la Concacaf.

México

  • Portero: Cristo Navarrete
  • Defensas: Javier Echilvestre, Carlos Hernández, Yael Orozco y Emmanuel Soto
  • Mediocampistas: Diego Covarrubias, Brandon Inda y José Sígala
  • Delanteros: Hugo Camberos, Diego Reyes y Ariel Valenzuela
México golea a Guatemala y se queda con el liderato de su grupo rumbo al Mundial Sub-20.
México ha tenido un buen paso en el Premundial Sub-20 (Jafet Moz / MEXSPORT)

Canadá

  • Portero: Gregoire Swiderski
  • Defensas: Theo Rigopoulos, Lazar Stefanovic, Chimere Omeze y James Cameron
  • Mediocampistas: Alessandro Biello, Jeevan Badwal y Jesse Costa
  • Delanteros: Santiago Lopez, Myles Morgan y Tavio Ciccarelli

Canadá vs México: A qué hora y dónde ver el partido del Premundial Sub-20

Canadá vs México se juega el viernes 7 de agosto el jueves 30 de julio, 20:00 horas por ESPN y Disney+.

  • Partido: Canadá vs México
  • Fase: Semifinal
  • Torneo: Premundial Sub-20
  • Fecha: Viernes 7 de agosto del 2026
  • Horario: 20 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Banorte
  • Transmisión: ESPN y Disney