Canadá vs México se enfrentarán en las semifinales del Premundial Sub-20 de la Concacaf este viernes 7 de agosto en el Estadio Banorte.
El pronóstico apunta a un triunfo 3-2 de la Selección Mexicana, el cual lo acercará a la clasificación a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028, destinada para el campeón del Premundial Sub-20 de la Concacaf.
Canadá vs México: Pronóstico de la semifinal del Premundial Sub-20
México 3-2 Canadá es el pronóstico del partido de semifinales del Premundial Sub-20 de la Concacaf.
Pronóstico: Canadá 2-3 México
Canadá vs México: Posibles alineaciones rumbo a la final del Premundial Sub-20
Estas son las posibles alineaciones del partido Canadá vs México en el Premundial Sub-20 de la Concacaf.
México
- Portero: Cristo Navarrete
- Defensas: Javier Echilvestre, Carlos Hernández, Yael Orozco y Emmanuel Soto
- Mediocampistas: Diego Covarrubias, Brandon Inda y José Sígala
- Delanteros: Hugo Camberos, Diego Reyes y Ariel Valenzuela
Canadá
- Portero: Gregoire Swiderski
- Defensas: Theo Rigopoulos, Lazar Stefanovic, Chimere Omeze y James Cameron
- Mediocampistas: Alessandro Biello, Jeevan Badwal y Jesse Costa
- Delanteros: Santiago Lopez, Myles Morgan y Tavio Ciccarelli
Canadá vs México: A qué hora y dónde ver el partido del Premundial Sub-20
Canadá vs México se juega el viernes 7 de agosto el jueves 30 de julio, 20:00 horas por ESPN y Disney+.
- Partido: Canadá vs México
- Fase: Semifinal
- Torneo: Premundial Sub-20
- Fecha: Viernes 7 de agosto del 2026
- Horario: 20 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Banorte
- Transmisión: ESPN y Disney