Canadá vs México se enfrentarán en las semifinales del Premundial Sub-20 de la Concacaf este viernes 7 de agosto en el Estadio Banorte.

El pronóstico apunta a un triunfo 3-2 de la Selección Mexicana, el cual lo acercará a la clasificación a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028, destinada para el campeón del Premundial Sub-20 de la Concacaf.

Canadá vs México: Pronóstico de la semifinal del Premundial Sub-20

México 3-2 Canadá es el pronóstico del partido de semifinales del Premundial Sub-20 de la Concacaf.

Pronóstico: Canadá 2-3 México

Canadá vs México: Posibles alineaciones rumbo a la final del Premundial Sub-20

Estas son las posibles alineaciones del partido Canadá vs México en el Premundial Sub-20 de la Concacaf.

México

Portero: Cristo Navarrete

Defensas: Javier Echilvestre, Carlos Hernández, Yael Orozco y Emmanuel Soto

Mediocampistas: Diego Covarrubias, Brandon Inda y José Sígala

Delanteros: Hugo Camberos, Diego Reyes y Ariel Valenzuela

México ha tenido un buen paso en el Premundial Sub-20 (Jafet Moz / MEXSPORT)

Canadá

Portero: Gregoire Swiderski

Defensas: Theo Rigopoulos, Lazar Stefanovic, Chimere Omeze y James Cameron

Mediocampistas: Alessandro Biello, Jeevan Badwal y Jesse Costa

Delanteros: Santiago Lopez, Myles Morgan y Tavio Ciccarelli

Canadá vs México: A qué hora y dónde ver el partido del Premundial Sub-20

Canadá vs México se juega el viernes 7 de agosto el jueves 30 de julio, 20:00 horas por ESPN y Disney+.