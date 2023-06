La llegada de Edson Álvarez al Borussia Dortmund se aleja cada día más, distintas fuentes afirman que el equipo alemán ya no prioriza el fichaje del mexicano y todo por culpa del Ajax.

Aunque el Borussia Dortmund tenía todo arreglado con Edson Álvarez para su llegada, todo se ha caído, pues la negociación con el Ajax no llegó a buen puerto y el equipo alemán ya no prioriza contratar al “Machín”.

El famoso reportero Fabrizio Romano señaló en sus redes sociales, que el Borussia Dortmund se salió de la jugada por fichar a Edson Álvarez, a pesar de haber tenido ya todo arreglado entre ambas partes.

Borussia Dortmund ya no prioriza fichar a Edson Álvarez.

El fichaje de Edson Álvarez ya no es prioridad para el Borussia Dortmund, el conjunto alemán analiza otras opciones para reforzar su medio campo, tras no llegar a un acuerdo con el Ajax.

El Borussia Dortmund se cansó de la novela del Ajax, pues aunque los alemanes pusieron una buena oferta sobre la mesa por Edson Álvarez, el equipo de los Países Bajos no la aceptó.

Esta situación obligó a los alemanes a buscar otras opciones para reforzar la zona que dejó Jude Bellingham, quien pasó al Real Madrid.

El alto precio por el “Machin” obligó al Borussia Dortmund a salirse de la jugada, el periodista Fabrizio Romano señaló que los negriamarillos se la jugarán con Emre Can en el medio campo, mientras analizan otras opciones en el mercado.

Fabrizio Romano sobre Edson Álvarez

Mala suerte la de Edson Álvarez, primero Chelsea y luego Borussia Dortmund

Edson Álvarez ha demostrado ser un mediocampista sólido y sus grandes actuaciones despertaron el interés de equipos grandes como lo fue el Chelsea y ahora el Borussia Dormund.

Sin embargo el mexicano ha tenido mala suerte, por lo que se espera que Edson Álvarez termine contrato con el Ajax hasta 2025, tras no fichar con el Chelsea en 2022 y ahora con el Borussia Dortmund.

En caso concreto del Chelsea, el mexicano no jugó con los blues porque la directiva del Ajax no lo dejó salir, a pesar de que pusieron 50 millones. Por su parte con el Borussia no han llegado a un acuerdo por lo que su fichaje luce cada vez más lejos.

