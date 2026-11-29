El Barcelona se llevó una valiosa victoria ante el Deportivo en LaLiga tras imponerse 5-1 en un duelo que fue determinante para seguir de líder en LaLiga.

Marcador final: Deportivo 1-5 Barcelona.

Lamine Yamal abrió el marcador al minuto 2, Dani Olmo metió el segundo al 20 y Raphinha completó la goleada, para darle tres puntos clave al conjunto blaugrana.

Con la victoria, el Barcelona se mantuvo como líder de la clasificación, por lo que se encuentra por encima del Real Madrid y el Atlético de Madrid en LaLiga.

Deportivo vs Barcelona: así se definió el partido de la Jornada 13 de LaLiga

Deportivo vs Barcelona se midieron en busca de una victoria para mejorar su posición en la tabla general.

Barcelona con la necesidad de seguir en primer lugar de LaLiga, mientras Deportivo en busca de salir de los últimos lugares de la tabla general.

Así fueron los goles del partido Deportivo vs Barcelona:

Minuto 2: Gol de Lamine Yamal (Barcelona)

Minuto 9: Gol de Aubameyang (Deportivo)

Minuto 20: Gol de Dani Olmo (Barcelona)

Minuto 50: Gol de Raphinha (Barcelona)

Minuto 83: Gol de Raphinha (Barcelona)

Minuto 90+1: Gol de Raphinha (Barcelona)

¿Cuándo vuelven a jugar Deportivo y Barcelona en LaLiga?

Deportivo y Barcelona volverán a la actividad en la Jornada 15 de LaLiga.

Barcelona recibe al Atlético de Madrid el miércoles 2 de diciembre, mientras que Deportivo enfrenta al Racing el sábado 5 de diciembre.