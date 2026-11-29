Chivas vs Pachuca juegan la vuelta de cuartos de final del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico 3-1 en el Estadio Akron. Conoce las posibles alineaciones del partido.
Chivas vs Pachuca: Pronóstico del partido de cuartos de final de Liga MX
Chivas 3-1 Pachuca es el pronóstico en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga MX.
Pronóstico: Chivas 3-1 Pachuca.
Chivas vs Pachuca: Posibles alineaciones del partido de cuartos de final de Liga MX
Estas son las posibles alineaciones del partido Chivas vs Pachuca, en los cuartos de final de la Liga MX.
Chivas
- Portero: Raúl Rangel
- Defensas: Daniel Aguirre, Diego Campillo y José Castillo
- Mediocampistas: Richard Ledezma, Fernando González, Omar Govea y Bryan González
- Delanteros: Roberto Alvarado, Efraín Álvarez y Santiago Sandoval
Pachuca
- Portero: Carlos Moreno
- Defensas: Jorge Berlanga, Eduardo Bauermann, Sergio Barreto y Francisco Venegas
- Mediocampistas: Christian Rivera, Alan Bautista, Oussama Idrissi, Rodolfo Pizarro y Nicolás Vallejo
- Delantero: Salomón Rondón
Chivas vs Pachuca: A qué hora y dónde ver el partido cuartos de final de la Liga MX
Los cuartos de final del Apertura 2026 de la Liga MX enfrenta a Chivas vs Pachuca en el partido de vuelta. Domingo 29 de noviembre a las 19:07 horas por Amazon Prime Video.
- Partido: Chivas vs Pachuca
- Fase: Cuartos de final
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Domingo 29 de noviembre de 2026
- Horario: 19:07 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Akron
- Transmisión: Amazon Prime Video