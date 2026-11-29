Chivas vs Pachuca juegan la vuelta de cuartos de final del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico 3-1 en el Estadio Akron. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Chivas vs Pachuca: Pronóstico del partido de cuartos de final de Liga MX

Chivas 3-1 Pachuca es el pronóstico en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga MX.

Pronóstico: Chivas 3-1 Pachuca.

Chivas vs Pachuca: Posibles alineaciones del partido de cuartos de final de Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido Chivas vs Pachuca, en los cuartos de final de la Liga MX.

Chivas

Portero: Raúl Rangel

Defensas: Daniel Aguirre, Diego Campillo y José Castillo

Mediocampistas: Richard Ledezma, Fernando González, Omar Govea y Bryan González

Delanteros: Roberto Alvarado, Efraín Álvarez y Santiago Sandoval

Pachuca

Portero: Carlos Moreno

Defensas: Jorge Berlanga, Eduardo Bauermann, Sergio Barreto y Francisco Venegas

Mediocampistas: Christian Rivera, Alan Bautista, Oussama Idrissi, Rodolfo Pizarro y Nicolás Vallejo

Delantero: Salomón Rondón

Chivas vs Pachuca: A qué hora y dónde ver el partido cuartos de final de la Liga MX

Los cuartos de final del Apertura 2026 de la Liga MX enfrenta a Chivas vs Pachuca en el partido de vuelta. Domingo 29 de noviembre a las 19:07 horas por Amazon Prime Video.