Atlas vs Pachuca se enfrentan en la Jornada 16 del Apertura 2026 de la Liga MX. Sábado 7 de noviembre a las 18 horas por TV Azteca.
- Partido: Atlas vs Pachuca
- Fase: Jornada 16 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Sábado 7 de noviembre de 2026
- Horario: 18 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Jalisco
- Transmisión: TUDN y ViX
Atlas vs Pachuca es uno de los cuatro partidos programados este sábado 7 de noviembre, en la Jornada 16 del Apertura 2026.
Atlas vs Pachuca: Día para ver el partido de la Jornada 16 de Liga MX
El sábado 7 de noviembre de 2026 arranca la Jornada 16 de la Liga MX, día en que se miden Atlas vs Pachuca.
Atlas vs Pachuca: Hora para ver el partido de la Jornada 16 de Liga MX
Será a las 18 horas, tiempo del centro de México, que se disputará el partido Atlas vs Pachuca.
Atlas vs Pachuca: Canal para ver el partido de la Jornada 16 de Liga MX
El partido Atlas vs Pachuca podrá verse a través de la señal de TUDN y ViX.
- Partido: Atlas vs Pachuca
- Fase: Jornada 16 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Sábado 7 de noviembre de 2026
- Horario: 18 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Jalisco
- Transmisión: TUDN y ViX