Atlas vs Pachuca se enfrentan en la Jornada 16 del Apertura 2026 de la Liga MX. Sábado 7 de noviembre a las 18 horas por TV Azteca.

Partido: Atlas vs Pachuca

Fase: Jornada 16 Liga MX

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Sábado 7 de noviembre de 2026

Horario: 18 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Jalisco

Transmisión: TUDN y ViX

Atlas vs Pachuca es uno de los cuatro partidos programados este sábado 7 de noviembre, en la Jornada 16 del Apertura 2026.

Atlas vs Pachuca: Día para ver el partido de la Jornada 16 de Liga MX

El sábado 7 de noviembre de 2026 arranca la Jornada 16 de la Liga MX, día en que se miden Atlas vs Pachuca.

Atlas vs Pachuca: Hora para ver el partido de la Jornada 16 de Liga MX

Será a las 18 horas, tiempo del centro de México, que se disputará el partido Atlas vs Pachuca.

Atlas vs Pachuca: Canal para ver el partido de la Jornada 16 de Liga MX

El partido Atlas vs Pachuca podrá verse a través de la señal de TUDN y ViX.