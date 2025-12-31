Atlas vs Chivas se enfrentan en una de las semifinales de la Copa Pacífica el sábado 3 de enero de 2026. Revisa a qué hora y dónde ver el Clásico Tapatío.

Leones Negros vs Rayados juegan la otra semifinal de la Copa Pacífica.

Partido: Atlas vs Chivas

Fase: Semifinal

Torneo: Copa Pacífica

Fecha: Sábado 4 de enero de 2026

Horario: 20:45 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Jalisco

Estadio Jalisco Transmisión: Disney+ y ESPN 3

Atlas vs Chivas: A qué hora ver el partido de la Copa Pacífica

El sábado 4 de enero se miden Atlas vs Chivas en partido semifinal de la Copa Pacífica, programado a las 20:45 horas, tiempo del centro de México.

Atlas vs Chivas: ¿Dónde ver el partido de la Copa Pacífica?

Las señales de Disney+ y ESPN 3 transmitirán el partido Atlas vs Chivas.

Partido: Atlas vs Chivas

Fase: Semifinal

Torneo: Copa Pacífica

Fecha: Sábado 4 de enero de 2026

Horario: 20:45 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Jalisco

Estadio Jalisco Transmisión: Disney+ y ESPN 3

¡ARRANCAMOS EL 2026 EN CASA! 🏟️🔴⚫️



Nos vemos este sábado 3 para un Clásico Tapatío en una nueva edición de La Copa Pacífica 🕊️



Adquiere tus entradas que te dan acceso a 4 partidos desde $300 en https://t.co/cNKplS12yz 🎟️ pic.twitter.com/N45Gkdobzg — Atlas FC (@AtlasFC) December 31, 2025

¿Cómo quedó Chivas en su anterior partido de preparación?

Chivas regresó a Irapuato después de 10 años para vencer 4-0 a los Freseros en su primer partido de la pretemporada rumbo al Clausura 2026.

Apenas al 9’, Roberto Alvarado abrió el marcador para Chivas tras una asistencia de Ángel Sepúlveda, que lo dejó solo en el área chica.

Más tarde, al 41’, el ‘Cuate’ volvió a ser determinante al colocar un pase a Richard Ledezma, quien únicamente tuvo que empujar el balón al fondo de las redes.

Chivas realizó ajustes y al 46’, Samir Inda firmó el tercer gol, mientras que al 49’, Sergio Aguayo apareció para marcar el cuarto tanto.

¿Cuándo debutan Atlas y Chivas en el Clausura 2026?

Atlas y Chivas se alistan para su debut en el torneo Clausura 2026 de la Liga MX, por lo que su duelo en la Copa Pacífica es importante para tomar ritmo.

El viernes 9 de enero, Atlas recibe a Puebla en el inicio del Clausura 2026 de la Liga MX, en el Estadio Jalisco.

Chivas debutará en el Clausura 2026 el sábado 10 de enero recibiendo a Pachuca en el Estadil Akron.