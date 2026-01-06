Arsenal vs Liverpool se miden en la Jornada 21 de Premier League. Conoce el día, hora y canal para ver el partido.

Partido: Arsenal vs Liverpool

Fase: Jornada 21

Torneo: Premier League

Fecha: Jueves 8 de enero de 2026

Horario: 14 horas, tiempo del centro de México

Sede: Emirates Stadium

Transmisión: HBO Max

Arsenal vs Liverpool: Día para ver el partido de la Jornada 21 de Premier League

El jueves 8 de enero de 2026 finaliza la Jornada 21 de la Premier League con el partido Arsenal vs Liverpool.

Arsenal vs Liverpool: Hora para ver el partido de la Jornada 21 de Premier League

El partido Arsenal vs Liverpool inicia a las 14 horas, tiempo del centro de México, como parte de la Jornada 21 de la Premier League.

Arsenal vs Liverpool: Canal para ver el partido de la Jornada 21 de Premier League

La plataforma HBO Max transmitirá el partido Arsenal vs Liverpool, en el cierre de la Jornada 21 de Premier League.

Partido: Arsenal vs Liverpool

Fase: Jornada 21

Torneo: Premier League

Fecha: Jueves 8 de enero de 2026

Horario: 14 horas, tiempo del centro de México

Sede: Emirates Stadium

Transmisión: HBO Max

¿Cómo llega el Arsenal a la Jornada 21 de la Premier League vs Liverpool?

El Arsenal se mantiene como líder de la Premier League después de 20 jornadas disputadas, y previo a su partido contra Liverpool.

Seis puntos de ventaja tiene Arsenal sobre Manchester City en la Premier League, y busca llegar a 51 puntos venciendo a Liverpool en la Jornada 21.

Arsenal sumó su victoria número 15 en la actual Premier League, venciendo 3-2 al Bournemouth.

Después de recibir a Liverpool, Arsenal visitará el domingo 11 de enero al Portsmouth, en la tercera ronda de la FA Cup.

¿Cómo llega Liverpool al partido de la Premier League vs Arsenal?

Previo a la visita al Arsenal, Liverpool empató 2-2 en la cancha del Fulham de Raúl Jiménez, como parte de la Jornada 20 de Premier League.

Con 34 puntos, Liverpool ocupa el cuarto lugar de la Premier League, muy lejos de las 48 unidades de su rival en turno, el líder Arsenal.

Liverpool será anfitrión del Barnsley el lunes 12 de enero, como parte de la tercera ronda de la FA Cup.