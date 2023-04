Los árbitros siguen dando de qué hablar en el mundo del futbol. A los casos ocurridos en México e Inglaterra, se sumó un grupo de silbantes polacos que fueron sustituidos por llegar en estado de ebriedad.

El lamentable hecho ocurrió previo al duelo entre el AEK de Atenas, donde juega el mexicano Orbelín Pineda, equipo que se enfrentaba al Aris Salónica, como parte del playoff por el título de la Superliga de Grecia.

Trascendió que todo el cuerpo arbitral que viajó desde Polonia desató una pelea en el aeropuerto al estar en presunto estado de ebriedad.

Los involucrados son los polacos Pawel Raczkowski, así como sus asistentes Radoslav Siecka y Adam Kupcik, y el encargado del VAR Jakubik, aunque ellos desmintieron lo ocurrido.

Durante el vuelo se pelearon con pasajeros griegos que viven en Polonia y llegaban a visitar su tierra natal.

Según información de Gazzetta.gr, los árbitros hablaban sobre los antecedentes del futbol griego diciendo cosas terribles mientras consumían grandes cantidades de alcohol en el avión.

Se defiende árbitro polaco

Raczkowski, quien tiene amplia experiencia en competiciones como la Europa League, negó todo lo publicado por la prensa local, y aseguró que fueron provocados por otros pasajeros.

“Todo lo que se escribió sobre que estábamos borrachos es mentira. Somos árbitros profesionales y nunca nos comportaríamos de esa manera”, señaló el silbante polaco

Agregó que, durante el vuelo, dos pasajeros que hablaban ambos idiomas comenzaron a insultarlos sin motivo alguno. “Nos dijeron que apoyan al Panathinaikos y que al día siguiente contarían todo a la prensa y no pitaríamos en este partido”.

Señaló que quería denunciar ante la policía en el aeropuerto y el representante de la Federación le dijo que no había motivo para hacerlo y que perdería toda la noche. “Lo acepté y me fui al hotel donde pasé toda la noche, no a algún bar, como fácilmente se puede comprobar por su grabación en circuito cerrado”.

