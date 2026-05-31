Toluca se convirtió en campeón de la Concachampions 2026 de la mano de Antonio Mohamed, sin embargo, no todo fue festejo para los Diablos Rojos debido a que Marcel Ruiz jugó lesionado.

Tras conseguir el título, Antonio Mohamed reveló que Marcel Ruiz muy probablemente será operado y se perderá el Mundial 2026.

Marcel Ruiz jugó la final de la Concachampions con una lesión en la rodilla

Durante la conferencia de prensa posterior al partido Toluca vs Tigres, Antonio Mohamed explicó que Marcel Ruiz presentó problemas físicos prácticamente desde el inicio del juego.

“Marcel le molestó la pierna en principio de partido, se infiltró igual en medio tiempo porque juega con el corazón”, explicó el entrenador de Toluca sobre lo difícil que fue para Marcel Ruiz jugar la final de la Concachampions 2026.

Pese a ello, Antonio Mohamed reconoció la actitud del mediocampista por jugar “con el corazón” la final ante Tigres, misma que terminaron ganando los Diablos Rojos.

“Mi admiración y mi respeto hacia él, creo que puso por delante la institución y todos los compañeros sobre su salud”. Antonio Mohamed, DT de Toluca.

Antonio Mohamed confirma operación de Marcel Ruiz y no irá al Mundial 2026. (Jose Hernandez / MEXSPORT)

Marcel Ruiz no será convocado al Mundial 2026

Antonio Mohamed también confirmó que Marcel Ruiz será operado para evitar que su lesión en la rodilla se complique más.

“Sí, sí, seguramente se va a operar, lo tiene que hacer”, aclaró el DT de Toluca, confirmando que el mexicano perderá cualquier posibilidad de ser llamado por Javier Aguirre para el Mundial 2026.