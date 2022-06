Ángel Di María llegaría al FC Barcelona, el jugador argentino llegaría como agente libre al cuadro dirigido por Xavi Hernández.

Y es que, Di María es agente libre y el cuadro culé sería uno de sus destinos favoritos. Aunque, también tendría ofertas de otros equipos.

Ángel Di María, aseguró que salió del Paris Saint Germain de manera especial aunque si fue dolorosa su partida.

“Hay otros jugadores que seguramente van a salir. Lo mío era lo más fácil porque no tenían que renovarme. Por un lado me dolió y por otro, no. Me fui de una manera muy especial”, dijo para TyC Sports.

Además, recordó la manera en que fue despedido por los fans del Paris Saint Germain, entre cánticos y aplausos.

“El cariño de la hincha de PSG, la que está atrás del arco, es lo más difícil de conseguir. Que canten para mí solo y haberme hecho un mural para que lo firme son cosas que quedan en el recuerdo”.

El PSG enfrentará al Barcelona en los octavos de final de la Champions (Tomada de MARCA.com)

Ángel Di María en el Paris Saint Germain

Angel Di María llegó al Paris Saint Germain en 2015 por una transacción de 1319 millones de pesos, siendo el jugador más caro de la Ligue 1 en aquel entonces.

Se mantuvo durante 7 años siendo constante en el Paris Saint Germain con quien ganó la Supercopa de Francia y la Copa de Francia en 2021.

Asimismo, recientemente se coronó campeón de la Ligue 1.

Mauricio Pochettino en el Paris Saint Germain

Ángel Di María confesó que en el Paris Saint Germain quieren a Mauricio Pochettino fuera del equipo.

Y es que sin duda, la eliminación de la Champions League fue un fuerte golpe anímico para todo el plantel.

“Entiendo que también quieren que el técnico se vaya. Habrá un cambio muy grande, pero creo que Messi lo supo entender”, agregó para TyC Sports.

