Andrés Guardado hizo el anuncio oficial a través de sus redes sociales, de su retiro en la Selección Mexicana luego de 16 años en el equipo.

Con un emotivo video que compartió en Instagram, Andrés Guardado recordó su carrera en la Selección Mexicana y escribió un mensaje de agradecimiento por todos los años que defendió la camiseta tricolor.

“Ya lo había dicho hace tiempo pero no me había parado a dar las gracias por todo lo vivido en estos 16 años en Selección Mexicana! … imposible expresar con palabras lo agradecido y privilegiado que me siento!!”…, escribió.

Asimismo, agradeció a los fanáticos que lo apoyaron a lo largo de su camino, así como a los diferentes cuerpos técnicos con los que trabajó.

“Todos mis compañeros , los diferentes cuerpos técnicos, toda la gente de staff que son parte importantísima del día día y por supuesto a toda la fiel afición que me acompañó durante todos estos años que ahora soy uno más de ustedes ! GRACIAS!!!”, se lee.

Andrés Guardado y su carrera en la Selección Mexicana

Andrés Guardado tiene una amplia carrera en la Selección Mexicana, disput ó un total de 181 partidos oficiales con el Tri.

Además, ganó la Copa Oro en 3 ocasiones (2011, 2015 y 2019). A lo largo de estos 16 años anotó 28 goles con el combinado nacional.

Asimismo, participó en 5 Copas del Mundo, comenzando por Alemania 2006 donde La Volpe sorprendió con su alineación, de ahí, fue convocado a Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y finalmente jugó solo 42 minutos en Qatar 2022.

Andrés Guardado cuenta su historia en la Selección Mexicana

En el video que compartió, Andrés Guardado, mencionó que su historia comenzó en Alemania 2006 y a pesar de su corta edad rompió los paradigmas.

“La historia empezaba con un amistoso, sí, ¿lo merecía? ¿Era el más talentoso? ¿Era muy joven? Nadie estaba listo para responder esas preguntas, pero en aquella lista para el Mundial de Alemania ahí estaba yo. Aquella tarde en Leipzig defendí mis colores durante 66 minutos, pero desgraciadamente me tocaba ver desde el banquillo el ver cómo terminaba ese sueño”, dijo.

