Igor Lichnovsky se ha mantenido lejos de la cancha tras una rotura de ligamentos en la rodilla derecha y aunque parecería que su siguiente paso es regresar a la actividad, el futbolista tiene otros planes y tomar un puesto directivo en Club América es una opción manifiesta.

Igor Lichnovsky analiza colgar los botines y continuar su aventura por el futbol desde un puesto directivo, una opción que ha estudiado junto a la cúpula de Club América.

El central chileno de 31 años de edad no tendría cabida en el presente torneo de la Liga MX con Club América y si regresa, sería hasta el torneo Apertura 2025.

Las posibilidades de regresar como jugador con Club América se esfuman, pues Igor aspira a un puesto más importante dentro de la institución.

¿Qué puesto directivo ocuparía Igor Lichnovsky en Club América?

De acuerdo a información del Francotirador, Igor Lichnovsky está en plena preparación para ocupar un puesto directivo de Club América.

La fuente indicó que Igor Lichnovsky tiene línea directa con Emilio Azcárraga, dueño de Club América, por lo que ha comenzado las gestiones para retirarse de la cancha y tomar el cargo de director deportivo.

Actualmente Diego Ramírez ocupa dicho puesto, pero Igor Lichnovsky ya le echó el ojo y quiere comenzar su aventura lejos de la cancha.

¿Cuándo volverá a jugar Club América en la Liga MX?

Luego del parón forzado por actividad de selecciones en la Fecha FIFA, Club América y los equipos de la Liga MX volverán a la acción en el marco de la Jornada 13 del torneo Clausura 2025.

El siguiente reto de Club América en el Clausura 2025 de la Liga MX será ante Tigres en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Club América se presentará en la Jornada 13 como líder del campeonato. El tricampeón escaló a la cima luego de la contundente victoria sobre Atlas.

No obstante, el duelo ante Club Tigres no será sencillo, los felinos vienen en ascenso tras el cambio en el banquillo y desde el arribo de Guido Pizarro como DT no conocen la derrota.