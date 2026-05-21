América vs Spirit definirán en la Final a la escuadra campeona de la W Champions Cup. El partido se juega el sábado 23 de mayo y el pronóstico es 3-2 a favor de las Águilas.
América vs Spirit: Pronóstico de la Final de la W Champions Cup
América vs Spirit se miden en la Final de la W Champions Cup. El pronóstico es marcador será 3-2 a favor del cuadro azulcrema.
Pronóstico: América 3-2 Spirit
América vs Spirit: Posibles alineaciones de la Final de la W Champions Cup
América y Spirit se juegan el título de la W Champions Cup. A continuación te presentamos las posibles alineaciones de la Final.
América
- Portera: Sandra Paños
- Defensas: Kimberly Rodríguez, Karina Rodríguez, Jocelyn Orejel, Jana Gutiérrez
- Mediocampistas: Irene Guerrero, Nancy Antonio, Montse Saldívar
- Delanteras: Scarlett Camberos, Kiana Palacios
Spirit
- Portera: Ann-Katrin Berger
- Defensas: Bruninha, Tierna Davidson, Emily Sonnett, Jenna Nighswonger
- Mediocampistas: Rose Lavelle, Delanie Sheehan, Yazmeen Ryan
- Delanteras: Maitane López, Lynn Williams, Esther González
América vs Spirit: Día, hora y canal para ver la ida de la Final de la W Champions Cup
América vs Spirit se enfrentan en la Final de la W Champions Cup. El partido es el sábado 23 de mayo de 2026 y será transmitido a las 19:30 horas por ESPN y Disney+.
América eliminó al Gotham y Spirit dejó en el camino a Pachuca, para citarse en la Final de la W Champions Cup.
- Partido: América vs Spirit
- Fase: Final
- Torneo: W Champions Cup
- Fecha: Sábado 23 de mayo de 2026
- Horario: 19:30 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Hidalgo
- Transmisión: ESPN y Disney+