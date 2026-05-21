América vs Spirit definirán en la Final a la escuadra campeona de la W Champions Cup. El partido se juega el sábado 23 de mayo y el pronóstico es 3-2 a favor de las Águilas.

América vs Spirit: Pronóstico de la Final de la W Champions Cup

América vs Spirit se miden en la Final de la W Champions Cup. El pronóstico es marcador será 3-2 a favor del cuadro azulcrema.

Pronóstico: América 3-2 Spirit

América vs Spirit: Posibles alineaciones de la Final de la W Champions Cup

América y Spirit se juegan el título de la W Champions Cup. A continuación te presentamos las posibles alineaciones de la Final.

América

Portera: Sandra Paños

Defensas: Kimberly Rodríguez, Karina Rodríguez, Jocelyn Orejel, Jana Gutiérrez

Mediocampistas: Irene Guerrero, Nancy Antonio, Montse Saldívar

Delanteras: Scarlett Camberos, Kiana Palacios

Spirit

Portera: Ann-Katrin Berger

Defensas: Bruninha, Tierna Davidson, Emily Sonnett, Jenna Nighswonger

Mediocampistas: Rose Lavelle, Delanie Sheehan, Yazmeen Ryan

Delanteras: Maitane López, Lynn Williams, Esther González

América Femenil es favorito para ganar la W Champions Cup (MEXSPORT / Juan Luis Diaz)

América vs Spirit: Día, hora y canal para ver la ida de la Final de la W Champions Cup

América vs Spirit se enfrentan en la Final de la W Champions Cup. El partido es el sábado 23 de mayo de 2026 y será transmitido a las 19:30 horas por ESPN y Disney+.

América eliminó al Gotham y Spirit dejó en el camino a Pachuca, para citarse en la Final de la W Champions Cup.

Partido: América vs Spirit

Fase: Final

Torneo: W Champions Cup

Fecha: Sábado 23 de mayo de 2026

Horario: 19:30 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Hidalgo

Transmisión: ESPN y Disney+



