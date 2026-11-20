América ya comienza a planificar el próximo año y uno de los nombres que aparece en su lista de posibles refuerzos es Nelson Deossa.

La directiva azulcrema buscaría nuevamente el fichaje del mediocampista colombiano, una petición que Guillermo Almada habría realizado desde su llegada al banquillo del conjunto de Coapa.

De acuerdo con información del diario AS Colombia, las Águilas volverán a intentar el regreso del futbolista a la Liga MX, luego de que su incorporación no pudiera concretarse durante el mercado anterior.

Real Betis complica el regreso de Nelson Deossa

Sin embargo, el América tendrá que superar varios obstáculos para concretar la operación debido a que desde su llegada al Real Betis, Nelson Deossa ha ido ganando protagonismo y ha tenido participación tanto en LaLiga como en la Champions League.

Entre ambas competiciones, el mediocampista acumula 13 participaciones durante este semestre, un rendimiento que ha elevado su valor y complica una posible salida del futbol español.

América prepara su primer refuerzo para 2027: Nelson Deossa está en la mira. (JONATHAN DUENAS / MEXSPORT)

Además, el aspecto económico ya había representado un problema en el intento anterior, pues de acuerdo con los reportes, el conjunto verdiblanco habría solicitado alrededor de 13 millones de euros para permitir la transferencia del colombiano, cifra que la directiva americanista no estuvo dispuesta a pagar en aquel momento.

Guillermo Almada insiste en su fichaje para 2027

Ahora, con la planeación del próximo año en marcha, América estaría dispuesto a reactivar las negociaciones para cumplir una de las peticiones de su entrenador.

El conocimiento que Guillermo Almada tiene del futbolista podría facilitar su adaptación al equipo, pero convencer al Betis de desprenderse de él y alcanzar un acuerdo económico serán los principales desafíos.