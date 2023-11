Alexis Sánchez le hizo un descarado guiño al Club América este martes 14 de noviembre, confesando su deseo por jugar con las Águilas próximamente en su carrera.

Alexis Sánchez, futbolista del Inter de Milán, le hizo ojitos al Club América y dejó en claro su intención de convertirse en compañero de Diego Valdés vistiendo la camiseta del conjunto azulcrema.

En entrevista para TUDN hablando justamente con la leyenda de las Águilas, Iván “Bam Bam” Zamorano, el delantero chileno de los Azzurri habló de sus ganas de defender la causa americanista en la Liga MX.

“Sí, me gustaría (jugar en México). No sé en qué equipo. Hay varios que conozco, Pachuca, América, me gusta América, por la afición, por cómo son, por la capital y por lo que me ha contado también Diego Valdés”, comentó.

Alexis Sánchez sería el bombazo que los dirigidos por André Jardine estarían buscando de cara al próximo torneo en el futbol mexicano, aunque de momento se concentran en el Apertura 2023.

Alexis Sánchez dice que le gustaría jugar en el América por la afición, por cómo son, por la ciudad y por lo que le ha contado Diego Valdés💙🦅💛



El Bam Bam Zamorano ya está haciendo su trabajo de agente, quiere traernos una bomba💣🇨🇱

Club América: Rumores señalan que el equipo fichará a campeón del mundo para el Clausura 2024

El Club América ya estaría preparando el Clausura 2024, a pesar de mantenerse vivo todavía en la contienda por el título del Apertura 2023, tras finalizar en la primera posición de la general.

Diversos rumores señalan que la directiva de las Águilas ficharía a un campeón del mundo de cara al próximo certamen en la Liga MX.

A través de redes sociales, los aficionados azulcremas han comenzado a especular sobre quién podría ser la nueva figura de la oncena dirigida por André Jardine.

Algunos mencionan el nombre de Antoine Griezmann, pues estaría cerca de dejar al Atlético de Madrid debido a su edad, sin embargo, nada de esto está confirmado por los insiders del conjunto americanista.

Club América (David Leah / David Leah)

Club América volverá a la acción en un par de semanas en la liguilla de la Liga MX

El Club América tendrá un receso larguísimo a raíz de la implementación del Play-In en la Liga MX, pues de nueva cuenta, las Águilas avanzaron directo a la fiesta grande del futbol mexicano.

La mala noticia para los fans de las Águilas surge del temor que tienen con respecto a que el equipo no llegue a la liguilla con el mejor ritmo de todos.

