México vs Sudáfrica será el primer partido del Mundial 2026 este jueves 11 de junio, cita para la que los aficionados llegaron a los alrededores del Estadio Banorte o Ciudad de México desde las 5 de la mañana.

Reportes en las redes sociales compartieron imágenes de los aficionados que, con boleto en mano, se acercaron al Estadio Ciudad de México para ingresar y esperar la ceremonia de inauguración del Mundial 2026.

¿A qué hora se abrieron las puertas del estadio para el México vs Sudáfrica?

A las 8 de la mañana de este jueves 11 de junio, las puertas del Estadio Banorte fueron abiertas para permitir el ingreso de los aficionados con boleto para ver el partido México vs Sudáfrica.

Conscientes de lo problemático que podría ser llegar al estadio, decenas de aficionados se acercaron casi de madrugada al inmueble ubicado en Santa Úrsula, al sur de la Ciudad de México.

Estadio Ciudad de México albergará la inauguración del Mundial 2026 (Cuartoscuro / Andrea Murcia Monsivais)

Hora de la inauguración del Mundial 2026, previo al México vs Sudáfrica

La inauguración del Mundial 2026 está programada para iniciar a las 11:30 horas, por lo que los aficionados pueden acceder al estadio desde las 8 horas.

A partir de las 13 horas rodará el balón por primera vez en el Mundial 2026 con el México vs Sudáfrica.