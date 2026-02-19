El Abierto Mexicano de Tenis 2026 está por iniciar en Acapulco, Guerrero. Aquí te decimos fechas, horarios, jugadores y dónde ver uno de los torneos más importantes del deporte.
Con raquetas de talla mundial confirmadas, el Abierto Mexicano de Tenis 2026 se ha vuelto una tradición en el calendario deportivo nacional.
Abierto Mexicano de Tenis 2026: Fechas y horarios del torneo
El Abierto Mexicano de Tenis 2026 se jugará del 21 de febrero al 28 de febrero próximos en la Arena GNP Seguros de Acapulco, Guerrero.
A continuación te damos el calendario de las distintas etapas del Abierto Mexicano de Tenis 2026:
- Sábado 21 de febrero | Qualy | 17 horas
- Domingo 22 de febrero | Qualy | 18 horas
- Lunes 23 y martes 24 de febrero | Primera ronda | 18 - 18:30 horas
- Miércoles 25 de febrero | Segunda ronda | 18 horas
- Jueves 26 de febrero | Cuartos de final | 18 horas
- Viernes 27 de febrero | Semifinales | 18:30 - 19 horas
- Sábado 28 de febrero | Finales | 18:30 horas
Abierto Mexicano de Tenis 2026: Dónde ver el torneo
El Abierto Mexicano de Tenis 2026 será transmitido por la plataforma de Disney Plus y los canales de ESPN.
¿Qué tenistas jugarán en el Abierto Mexicano de Tenis 2026?
Grandes raquetas de nivel mundial jugarán el Abierto Mexicano de Tenis 2026 a partir de este sábado 26 de febrero, te damos la lista de los principales jugadores.
- Alexander Zverev
- Alex De Minaur
- Ben Shelton
- Casper Ruud
- Alejandro Davidovich Fokina
- Flavio Cobolli
- Cameron Norrie
- Brandon Nakashima
- Valentin Vacherot
- Frances Tiafoe
- Corentin Moutet
- Gabriel Diallo
- Daniel Altmaier
- Grigor Dimitrov
- Nuno Borges
- Marcos Giron
- Sebastian Korda
- Aleksandar Kovacevic
- Miomir Kecmanovic
- Terence Atmane
- Damir Dzumhur
- Arthur Cazaux
- Gael Monfils
- Rodrigo Pacheco