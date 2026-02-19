El Abierto Mexicano de Tenis 2026 está por iniciar en Acapulco, Guerrero. Aquí te decimos fechas, horarios, jugadores y dónde ver uno de los torneos más importantes del deporte.

Con raquetas de talla mundial confirmadas, el Abierto Mexicano de Tenis 2026 se ha vuelto una tradición en el calendario deportivo nacional.

Abierto Mexicano de Tenis 2026: Fechas y horarios del torneo

El Abierto Mexicano de Tenis 2026 se jugará del 21 de febrero al 28 de febrero próximos en la Arena GNP Seguros de Acapulco, Guerrero.

A continuación te damos el calendario de las distintas etapas del Abierto Mexicano de Tenis 2026:

Sábado 21 de febrero | Qualy | 17 horas

Domingo 22 de febrero | Qualy | 18 horas

Lunes 23 y martes 24 de febrero | Primera ronda | 18 - 18:30 horas

Miércoles 25 de febrero | Segunda ronda | 18 horas

Jueves 26 de febrero | Cuartos de final | 18 horas

Viernes 27 de febrero | Semifinales | 18:30 - 19 horas

Sábado 28 de febrero | Finales | 18:30 horas

Abierto Mexicano de Tenis 2026: Dónde ver el torneo

El Abierto Mexicano de Tenis 2026 será transmitido por la plataforma de Disney Plus y los canales de ESPN.

Renata Zarazúa, tenista mexicana. (Andres Obregon / MEXSPORT)

¿Qué tenistas jugarán en el Abierto Mexicano de Tenis 2026?

Grandes raquetas de nivel mundial jugarán el Abierto Mexicano de Tenis 2026 a partir de este sábado 26 de febrero, te damos la lista de los principales jugadores.