En el programa de Ciro Gómez Leyva, digan lo que digan, cuando un tema está en boga siempre intenta obtener las versiones de todas las partes involucradas; el que una de esas partes decline a hacerlo pues simple y sencillamente no es problema del periodista.

Se había manejado (porque desde hace días no se ha referido nada de nueva cuenta) que el programa de Laura Bozzo sería revisado por la Secretaría de Gobernación con el fin de sancionar a la conductora con el retiro del programa así como para expulsarla del país.

Siempre he referido que soy una persona que se basa en los números y en las estadísticas, y por más que no me guste y vomite tanto a la Srita. Laura y sus programas estos números fríos y exactos son contundentes:

1. Los programas de Laura Bozzo gozan de una preferencia de audiencia de millones y millones de espectadores, tanto en México (TV Azteca-Televisa) como en Estados Unidos (ya sea por Telemundo o Univisión) y por todo Latinoamérica.

2. Laura Bozzo en cuestión económica, por concepto de patrocinadores, representa ingresos por millones de dólares para la cadena televisiva que presente sus programas o para las cadenas en Estados Unidos y Latinoamérica que compran los derechos para la transmisión de sus programas ahora que éstos se producen en México.

Ante esta fría pero jugosa realidad, ninguna de las cadenas poderosas en audiencia latina de Estados Unidos (Telemundo-Univisión) con programas al estilo de La Juez Judy, Jerry Sprinfield, Primer Impacto, Al Rojo Vivo, o las cadenas importantes de cualquier país de América Latina pensarían en intentar realizar acciones tan ridículas como la que los ?mexicanos progresistas e inteligentes? (Diputada electa plurinominalmente Verónica Juárez) pretende poner en marcha a través de la Secretaría de Gobernación.

La información en los numerales señalados obvio que es del conocimiento claro y preciso de cualquier periodista o personaje que pretenda desvirtuar a la conductora peruana, pero, por algún extraño motivo, curiosamente nunca dan a conocer esa información. Sinceramente creo que Ciro Gómez Leyva completaría su trabajo al dar una nota sobre Laura Bozzo al referir lo que implican económicamente y en materia de audiencia sus programas en países como los anteriormente referidos.

Por último en este tema, no faltará el comentario de Andrés Manuel López Obrador y sus huestes seguidoras ante las últimas palabras referidas por la conductora respecto a los falsos profetas; debo reconocer dos cosas, primeramente, Laura Bozzo tiene toda la razón en lo que refirió, ya que existe demasiada historia y ejemplos actuales que corroboran sus palabras, pero, por el otro lado, la Srita. Laura escupió hacia el cielo y su ?gargajo? le ha impactado su cara; es ella quien por dársela de profeta y hacerle el trabajo sucio a los que hoy criticó que le mereció estar en detención domiciliaria y en proceso judicial en su contra en Perú y algo más es muy cierto, las autoridades que la juzgaron no son ningunos ?Desgraciados?.

Por lo que respecta al asunto de las llamadas filtradas por el Diario Reforma en las que se involucran al Senador Ernesto Ruffo y el aún gobernador de Sonora Guillermo Padrés, la conversación sostenida entre el Senador y Gómez Leyva a mi punto muy particular sobre el tema, me causaron gracia los comentarios de Ruffo y explico el porqué:

Comentó el Senador que se debe legislar en materia de filtración de llamadas y se deba de respetar la vida privada de las personas; preocupa que un Senador de la República desconozca que ya está legislado y tipificado como delito la interferencia y exposición sin orden judicial de llamadas privadas.

Curioso resulta también que cuando se dan filtraciones de llamadas de personajes priístas o perredistas, personajes del Partido Acción Nacional guarden silencio, incluso, César Nava, quien fuera presidente de ese partido y desempeñándose como tal, cometió el delito del cual ahora se duele Ruffo, cuando el primero a nivel nacional hizo públicas unas llamadas filtradas.

Gracioso que Ernesto Ruffo se queje de la práctica que hace común su partido político.

Algo de dar pena es el comentario de Ruffo respecto a que independientemente de la libertad de expresión, cualquier medio que pretenda divulgar llamadas de este tipo, debe comunicarse directamente con el interesado y referir la fuente original de la información. ¿Qué acaso no su partido anda culpando al Gobierno Federal de estar acotando la libertad de expresión y censurando a los medios de comunicación?

Que un Senador de la República asegure se debe legislar a efecto de que el medio de comunicación que pretenda revelar una información debe proporcionar la fuente, independientemente de que sea verdad o mentira la información, esto representa sí una censura, puesto que entonces los medios de comunicación a nivel mundial debería de acabar con la práctica de las fuentes anónimas; recurso que está por demás prostituido en materia periodística, pero, es un derecho de libertad de expresión y ante eso no exista pero que valga.

Antes que nada quiero dejar en claro que escuché las grabaciones filtradas por Reforma y en efecto, no es la voz de Ruffo Appel, su voz es ampliamente conocida en Baja California y cualquier ciudadano de este estado como un servidor puede coincidir al 100% que esa no es su voz; pero, no por esto voy a dejar de hacer la observación de que el Senador reafirma que en su partido, siempre que la filtración sea en contra del PRI o de la izquierda la aplaudirá, pero, cuando la filtración deja al descubierto la cloaca y pestilencia del PAN, siempre la condenará y buscará cómo evitar que se siga con la práctica de interferir llamadas telefónicas, pero, solo a personajes o funcionarios del PAN.

Curioso que en esta última referencia Gómez Leyva tampoco comente o hubiese preguntado algo al respecto.

@ejlodena