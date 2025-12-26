Te explicamos cómo cambiar tu correo de Gmail paso a paso sin perder información.

Google puso en fase de prueba una función que deja al usuario modificar la dirección de su correo de Gmail sin necesidad de crear una nueva cuenta.

Paso a paso para cambiar tu correo de Gmail sin perder información

Si quieres cambiar tu correo de Gmail sin perder información, deberás seguir este paso a paso:

Visita desde tu computadora myaccount.google.com/google-account-email y accede a tu cuenta

Busca la esquina superior izquierda de tu pantalla y haz clic en “Información personal”

Dale en donde dice Correo electrónico / Dirección de correo electrónico de la Cuenta de Google

En “Dirección de correo electrónico de la Cuenta de Google” dale clic en Cambiar el correo electrónico de la Cuenta de Google. Si no te aparece esa opción, no podrás hacerlo

Antes de cambiar revisa el caso de tu cuenta si usas Chromebook y si utilizas “Acceder con Google” en sitios que no son de Google o te conectas de forma remota con el escritorio de Chrome. Si cumples con alguna de esta situación deberás crear una copia de seguridad. Toma en cuenta que ciertos parámetros de configuración de la app podrían restablecerse

Después de realizar el paso anterior tendrás que ingresar el nuevo nombre de usuario que quieres usar. Deberás elegir uno que no use otra Cuenta de Google o que haya usado alguien en el pasado y luego se haya borrado

Haz clic en Cambiar correo electrónico Sí, cambiar el correo electrónico

Sigue los pasos e indicaciones que aparecen en pantalla

Listo, de esa forma ya contarás con un nuevo correo de Gmail sin que los datos y servicios de Google que ya tenías se pierdan .

Gmail (Unsplash)

Así funcionará tu correo de Gmail después de cambiarlo

De acuerdo con Google, una vez que se cambie el correo de Gmail:

Tu correo de Gmail anterior se convertirá en una dirección de correo electrónico alternativa

Recibirás correos electrónicos tanto en tu dirección anterior como en la nueva

Los datos guardados en tu cuenta no se verán afectados. Esto incluye fotos, mensajes y correos electrónicos que se enviaron a tu dirección de correo electrónico anterior

Puedes volver a usar tu dirección de correo electrónico anterior en cualquier momento, pero no podrás crear una nueva dirección de correo Gmail durante los próximos 12 meses

No puedes borrar tu nueva dirección de correo electrónico

De momento, la función está en fase de prueba y se espera que se implemente para todos los usuarios durante el 2026.