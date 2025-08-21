Lo que debía ser un momento de diversión entre jóvenes, se convirtió en motivo de debate por un video en donde se observa a estudiantes de medicina usando ChatGPT para estudiar y hacer resúmenes.

El hecho generó polémica porque, aunque algunos defendieron a ChatGPT como una herramienta útil para los estudiantes, otros pusieron en duda la preparación de los futuros médicos.

Algunos de los comentarios destacaban que, si bien ChatGPT puede considerarse útil para ciertos usos, es una herramienta que tiene limitaciones y riesgos que pueden resultar en información falsa.

Video de estudiante de medicina usando ChatGPT para estudiar; hasta la inteligencia artificial salió regañada

Fue en la plataforma de TikTok donde la usuaria Estrella Altamirano subió un video en donde se observa a un grupo de estudiantes de medicina usando ChatGPT para estudiar, situación que generó polémica.

El video titulado “POV: estudiantes de medicina peleando con ChatGPT”, exhibe a un joven de la Universidad del Valle de México dando instrucciones para que la Inteligencia Artificial le haga el resumen específico de un capítulo.

Mientras los demás estudiantes reían, el joven, ya con tono molesto, “regañó” a ChatGPT por no haber seguido las instrucciones que previamente le había dado para la elaboración de dicho resumen.

En cuestión de minutos el video provocó diversas reacciones, con comentarios diversos como:

¿Estos son los futuros médicos? Nos vendieron ChatGPT como una herramienta para facilitar el trabajo y la productividad. Pero terminó siendo una herramienta para promover nuestra actitud de renuncia a pensar, leer, entender, reflexionar y hacer Contra ChatGPT

No sé porque se quejan algunos, no le está haciendo la tarea, está usando una herramienta para hacer un resumen que le sirve para estudiar. Con la montaña de temas que hay en esa carrera optimizar el tiempo es vital y si se puede lograr el mismo resultado, pero más rápido, ¿Por qué no? A favor de ChatGPT

Estudiantes de medicina se defienden por video que provocó polémica en TikTok

En respuesta a la ola de críticas, los estudiantes salieron a aclarar que en realidad usaron ChatGPT para hacer un resumen de un capítulo que ya habían leído, por lo que no hicieron uso total de la Inteligencia Artificial.

“Primero leemos el capítulo completo del libro y después pedimos a ChatGPT que genere resúmenes, cuestionarios y casos clínicos para reforzar lo aprendido”, precisaron los jóvenes tras el primer video.

De igual forma, señalaron que el video fue sacado de contexto y malinterpretado por medios, pues su intención era mostrar formas alternas en las que estudian y aprovechan herramientas como ChatGPT.