Este martes 20 de enero tuvo lugar una tormenta solar originada por una llamarada proveniente del Sol que impactó a la Tierra.

Si bien fue necesaria una alerta por la potencia de esta tormenta, también generó paisajes alucinantes con colores poco vistos en las auroras boreales.

Tormenta solar ocasiona auroras boreales de tonos rojos muy inusuales

El impacto de la tormenta solar fue mayor en países ubicados en latitudes altas del hemisferio norte, por lo que fue posible ver auroras boreales en regiones de Estados Unidos, Canadá y Europa.

Reportes indican que junto al verde habitual que caracteriza a estos fenómenos, se registró un color rojo intenso que no es usual en auroras boreales.

La intensidad de la tormenta despertó curiosidad en si las auroras serían visibles desde México .

Sin embargo, el Laboratorio Nacional de Clima Espacial de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) señaló múltiples factores que podrían determinar la visibilidad del fenómeno.

Del mismo modo, en México no se reportaron daños mayores, por lo que autoridades solo emitieron algunas recomendaciones por los posibles efectos de la radiación solar.

Tormenta solar histórica enciende las alertas

La tormenta solar de este 20 de enero fue catalogada como la más fuerte en dos décadas, por lo que fue motivo de alerta.

Y es que la tormenta fue catalogada como S4, un nivel que es considerado como severo por la Oficina Nacional de Administración Atmosférica de Estados Unidos (NOAA).

Parte de las alertas que se lanzaron fueron por posibles anomalías en sistemas GPS y otras tecnologías, así como por la radiación.