Una filtración atribuye esta novedad al iPhone 20 Pro, modelo que Apple presentaría en otoño de 2027, aunque su nombre comercial todavía no está confirmado oficialmente.

El dato fue difundido por el filtrador chino Ice Universe y se suma a otros rumores sobre el dispositivo, incluida una posible cámara principal de 200 megapixeles.

¿Qué cambiaría en la cámara del iPhone 20 Pro?

Según la filtración, el sensor principal del iPhone 20 Pro integraría un chip fabricado mediante un proceso de 17 nanómetros, una tecnología avanzada para este componente fotográfico del teléfono.

En los sensores apilados, los pixeles reciben la luz y una capa lógica lee esa información para enviarla al procesador del teléfono y continuar su procesamiento.

Tecnología de sensores (imagen ilustrativa) (Especial)

Al reducir el tamaño de los circuitos, sería posible integrar más componentes en el mismo espacio y, en teoría, agilizar la lectura de imágenes captadas.

Este tipo de fabricación también podría disminuir el consumo energético del sensor, aunque todavía no existen datos oficiales sobre su rendimiento dentro del iPhone 20 Pro.

El cambio estaría destinado a la cámara principal, que suele concentrar las novedades fotográficas de cada generación. La filtración no detalla otros posibles ajustes.

El rumor coincide con versiones previas sobre una cámara principal de 200 megapixeles para el modelo de iPhone 20 Pro, una característica que tampoco está confirmada oficialmente.

Un chip interno más avanzado podría facilitar el procesamiento de imágenes de mayor tamaño, por lo que ambas filtraciones serían compatibles entre sí.