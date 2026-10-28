Apple anunció su primera MacBook Pro con pantalla táctil, la cual estará a la venta el próximo 6 de noviembre de 2026 en México y el resto del mundo.

La MacBook Pro con pantalla táctil ya está en preventa en México, aquí te daremos todos los detalles de la máquina, incluyendo sus características y precio.

MacBook Pro con pantalla táctil (Apple)

Precio de la MacBook Pro con pantalla táctil en México

La MacBook Pro con pantalla táctil ya está en preventa en México a través de Apple.com, en sus dos versiones de 14 y 16 pulgadas; este es el precio de cada una.

MacBook Pro con pantalla táctil de 14 pulgadas: 64,999 pesos

MacBook Pro con pantalla táctil de 16 pulgadas: 77,999 pesos

Como suele pasar en todos los productos de Apple, cada mejora que se integre a la MacBook Pro (más memoria o almacenamiento) aumentará el precio base.

Desde este momento ya puedes apartar tu computadora, para recibirla el mismo día de lanzamiento, el mencionado 6 de noviembre de 2026.

Si bien aún no se conoce la disponibilidad en otros puntos de venta, es un hecho que el equipo llegará a estos, con el mismo precio anteriormente señalado.

Aunque ya dependerá del distribuidor si hace una rebaja o aumento en el mismo, dependiendo su estrategia de venta

MacBook Pro (Apple)

Características de la MacBook Pro con pantalla táctil

La MacBook Pro con pantalla táctil cuenta con procesadores M5 Pro y M5 Pro Max, mismos que pueden elegirse por parte del usuario al momento de la compra.

Además la MacBook Pro con pantalla táctil cuenta con configuraciones de 24 a 128 GB de RAM y 1 a 16 TB de almancenamiento.

Toma en cuenta que la base es 24 GB RAM y 1 TB almacenamiento; mientras más aumentes se aplicará un costo extra al precio final.

Su principal característica es su pantalla táctil, siendo la primera de su estilo en la marca; la cual viene en un panel PROLED XDR.

Asimismo Incorpora por primera vez en una Mac la interfaz Dynamic Island característica del iPhone; haciéndola más cercana a un equipo móvil.