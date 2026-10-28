Apple anunció su primera MacBook Pro con pantalla táctil, la cual estará a la venta el próximo 6 de noviembre de 2026 en México y el resto del mundo.
La MacBook Pro con pantalla táctil ya está en preventa en México, aquí te daremos todos los detalles de la máquina, incluyendo sus características y precio.
Precio de la MacBook Pro con pantalla táctil en México
La MacBook Pro con pantalla táctil ya está en preventa en México a través de Apple.com, en sus dos versiones de 14 y 16 pulgadas; este es el precio de cada una.
- MacBook Pro con pantalla táctil de 14 pulgadas: 64,999 pesos
- MacBook Pro con pantalla táctil de 16 pulgadas: 77,999 pesos
Como suele pasar en todos los productos de Apple, cada mejora que se integre a la MacBook Pro (más memoria o almacenamiento) aumentará el precio base.
Desde este momento ya puedes apartar tu computadora, para recibirla el mismo día de lanzamiento, el mencionado 6 de noviembre de 2026.
Si bien aún no se conoce la disponibilidad en otros puntos de venta, es un hecho que el equipo llegará a estos, con el mismo precio anteriormente señalado.
Aunque ya dependerá del distribuidor si hace una rebaja o aumento en el mismo, dependiendo su estrategia de venta
Características de la MacBook Pro con pantalla táctil
La MacBook Pro con pantalla táctil cuenta con procesadores M5 Pro y M5 Pro Max, mismos que pueden elegirse por parte del usuario al momento de la compra.
Además la MacBook Pro con pantalla táctil cuenta con configuraciones de 24 a 128 GB de RAM y 1 a 16 TB de almancenamiento.
Toma en cuenta que la base es 24 GB RAM y 1 TB almacenamiento; mientras más aumentes se aplicará un costo extra al precio final.
Su principal característica es su pantalla táctil, siendo la primera de su estilo en la marca; la cual viene en un panel PROLED XDR.
Asimismo Incorpora por primera vez en una Mac la interfaz Dynamic Island característica del iPhone; haciéndola más cercana a un equipo móvil.