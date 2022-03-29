TikTok: Moderadores denuncian trauma emocional por consumir contenido violento

El día 24 de marzo dos ex moderadores de TikTok demandaron a la red social y a su empresa matriz ByteDance, por no proteger a sus trabajadores del trauma emocional.

De acuerdo con ‘npr’, la ex moderadora de TikTok Ashley Velez, ella y sus compañeros quedan expuestos a muchos videos violentos para proteger a los demás usuarios.

Y es que a la plataforma, señala la demanda, llegan millones de videos de:

Violaciones

Abuso infantil

Asesinatos

Suicidios

Tortura

Zoofilia, entre otros.

TikTok (Pixabay)

Con su demanda las extrabajadoras de TikTok estarían buscando recibir un compensación económica y que se ajusten las condiciones de trabajo de los demás moderadores.

Condiciones de trabajo de moderadores de TikTok serían inhumanos

Además de alegra sobre los traumas emocionales derivados de su trabajo como moderadores de TikTok las trabajadoras señalaron este se agravaría debido a las condiciones laborales.

Y es que aunque no eran empleadas directas de TikTok, sino contratistas, señalaron la plataforma controlaba su trabajo diario vinculando su desempeño.

Es decir, se les presionaba con su salario para que cumplieran altas cuotas con reglas estrictas como: “revisar los video no mas de 25 segundos y decidir con un 80 por ciento de precisión”.

Este ritmo de trabajo les hacía necesario el ver hasta tres videos al mismo tiempo a lo largo de jornadas laborales de 12 horas con una hora de comida y dos descansos de 15 minutos.

TikTok (Antonbe / Pixabay)

Además tenían que firmas varios contratos de confidencialidad los cuales le impedían hablar sobre todo lo que veían en el trabajo, haciendo más complicado el sobrellevar los traumas emocionales.

Actualmente TikTok tendría más de 10 mil moderadores de contenido trabajando en todo el mundo.

Por su parte los portavoz de TikTok se negaron a hacer comentarios sobre la demanda; sin embargo, aseguraron la plataforma se “esfuerza por promover un ambiente de trabajo solidario”.