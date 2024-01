En 2017, Apple enfrentó una polémica con sus iPhone viejos, debido a que se descubrió que estaban usando software para reducir su rendimiento y “alentarlos”.

Lo que hacía Apple era lanzar una serie de actualizaciones para los iPhone, las cuales provocaban que mientras más se usaran los equipos, la batería se gastaba más rápido.

Es decir, de un momento a otro el teléfono consumía más recursos, acortando la carga del dispositivo, así como su vida últil.

La empresa nunca avisó de esto a los usuarios, como una estrategia para obligar a cambiar de equipo; cuando se descubrió el truco, hubo una demanda colectiva en Estados Unidos.

iPhone (Unsplash)

Apple reconoce su error con los iPhone y ahora indemnizará a los usuarios

Luego de 7 años de la demanda, Apple reconoció su error al no informar los usuarios de iPhone sobre los inconvenientes de las actualizaciones hechas a equipos viejos.

Dándole la razón a todos las personas que demandaron; además de que Apple anunció una indemnización por lo sucedido.

La compañía entregará una compensación de 92 dólares (1500 pesos) , por cada queja y equipo afectado de cada uno de sus usuarios.

Es decir que si metiste 6 reportes por 6 equipos diferentes, recibirás un total de 552 dólares (9200 pesos), por poner un ejemplo.

El iPhone 7 de Apple. (Apple)

¿Cuáles son los iPhone afectados y quiénes recibirán el pago de Apple?

Hay que mencionar que no todo el mundo recibirá pago por parte de Apple, sólo aquellos que tengan un modelo de iPhone específico.

Los modelos de iPhone que fueron afectados y por los que Apple pagará indemnización son:

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone SE

Además se mencionó que sólo los usuarios afectados en Estados Unidos recibirían este pago; de momento no se ha mencionado nada de los afectados en otros países.

No obstante, es posible que el pago tarde mucho más en llegar y en algunos casos no se concrete, dependiendo de si se hicieron quejas formales o no al respecto.

iPhone 7 (Apple)

Con información de MacRumors.