Thomas Wolf, junto a Clément Delangue y Julien Chaumond, fundó en 2016 la empresa y plataforma Hugging Face, dedicada a la inteligencia artificial.

Hoy en día, la IA es el motor de innovación y automatización que está transformando al mundo.

¿Quién es Thomas Wolf? Cofundador de Hugging Face

Thomas Wolf es cofundador y director científico (CSO) de Hugging Face. Es experto en la creación de código abierto para la aceleración de la IA.

Su trabajo consiste en desarrollar software colaborativo, liderando la creación de herramientas clave que han hecho accesible el aprendizaje automático (ML) a nivel global.

Su interés actual es la creación y el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial que puedan participar en la generación de conocimiento científico genuinamente nuevo.

Thomas Wolf (thomwolf.io)

¿Qué edad tiene Thomas Wolf? Cofundador de Hugging Face

Se desconoce la fecha de nacimiento de Thomas Wolf y, por tanto, su edad.

¿Quién es la esposa de Thomas Wolf? Cofundador de Hugging Face

Thomas Wolf mantiene su vida privada en bajo perfil, por lo que se desconoce su estado civil actual.

¿Qué signo zodiacal es Thomas Wolf? Cofundador de Hugging Face

Se desconoce la fecha de nacimiento de Thomas Wolf y, por tanto, su signo zodiacal.

Thomas Wolf (thomwolf.io)

¿Cuántos hijos tiene Thomas Wolf? Cofundador de Hugging Face

Thomas Wolf tiene un hijo, pero se desconoce su identidad.

¿Qué estudió Thomas Wolf? Cofundador de Hugging Face

De acuerdo con currículum publicado en el portal thomwolf.io, Thomas Wolf fue alumno de la escuela de ingenieros francesa École Polytechnique.

Tiene un doctorado en Física estadística/cuántica por la Universidad de la Sorbona

Se licenció en Derecho por la Universidad Panthéon-Sorbonne

Thomas Wolf (Jonathan Young)

¿En qué ha trabajado Thomas Wolf? Cofundador de Hugging Face

Antes de adentrarse al mundo de la informática, Thomas Wolf trabajó en el Centro BELLA del Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley.

Por cinco años, trabajó en el bufete de abogados Cabinet Plasseraud.

En 2015 fungió como consultor para varias startups de aprendizaje profundo, IA y aprendizaje automático.

Comenzó su formación online en IA y aprendizaje automático leyendo libros y siguiendo cursos online; un año después, en 2016, fundó Hugging Face.