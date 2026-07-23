Hugging Face es una empresa estadounidense, líder en código abierto, dedicada a la inteligencia artificial.

Su plataforma web también llamada “el GitHub de la IA” funciona como un punto de encuentro entre investigadores y desarrolladores que comparten modelos preentrenados de IA, conjuntos de datos, herramientas de machine learning, tutoriales e investigaciones.

¿Qué es Hugging Face y cuáles son sus modelos entrenados con IA?

Hugging Face destaca por su biblioteca de código que facilita la implementación de modelos como BERT, LLaMA, Mistral o Stable Diffusion.

Con pocas líneas de códigos, los usuarios pueden descargar de forma gratuita modelos entrenados para tareas como:

Reconocimiento de voz

Clasificación de texto

Generación de texto

Resumen de texto

Respuesta a preguntas

Generación de imágenes

Su gran impacto en el mundo tecnológico se basa en su transparencia, accesibilidad y la investigación ética dentro de la comunidad global de inteligencia artificial.

Hugging Face (IBM.com)

Aplicaciones de inteligencia artificial creadas a través de Hugging Face

A través de Hugging Face se han creado más de 150,000 aplicaciones web. Las más populares e innovadoras se dividen por su función:

Generación de texto: Herramientas tipo ChatGPT para resumir, redactar o responder preguntas

Visión artificial: Aplicaciones capaces de generar imágenes a partir de texto, así como clasificar fotografías y reconocer rostros

Audio y voz: Aplicaciones que convierten texto a voz, traducen idiomas en tiempo real y transcriben audio

ChatGPT (Flickr)

Alberga modelos creados y desarrollados por empresas de IA más importantes del mundo, como lo son:

Meta

DeepSeek

Qwen

Mistral AI

¿Quién es el dueño de Hugging Face?

Hugging Face no tiene un único dueño. Fue fundada en 2016 por los franceses Clément Delangue, Julien Chaumond y Thomas Wolf, quienes comparten la responsabilidad en la toma de decisiones y la dirección de la compañía.

La empresa y plataforma independiente se sostiene del apoyo e inversión de gigantes tecnológicos como Google Cloud, Amazon, Salesforce, AMD, IBM, Intel y Nvidia. Recientemente adquirió XetHub.