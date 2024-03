Morena quiere encontrar a los directivos de X, antes Twitter, para hacerles una denuncia por un tema en particular.

Así lo expresó Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, en conferencia de prensa, que habló sobre un tema que le preocupa en el marco de las elecciones 2024.

Se trata del uso de bots en redes sociales, principalmente en X, razón por la que Morena quiere encontrar a los directivos de dicha plataforma para denunciar la presencia de éstos.

En ese sentido, el dirigente de Morena volvió a mencionar que existe una guerra sucia orquestada por la oposición en contra del gobierno de AMLO y de Claudia Sheinbaum , candidata a la presidencia.

Esto por el uso de bots que recurren a utilizar los hashtags #NarcoPresidenteAMLO y #NarcoCandidataClaudia, con el fin de desacreditar a Morena en las elecciones 2024.

Por tales motivos, Mario Delgado adelantó que buscará a los directivos de X, principalmente a la directora ejecutiva Linda Yaccarino, para mostrarle las pruebas de la guerra sucia con bots para afectar las campañas electorales.

De igual manera dijo que tratarán de explicar a los directivos de X los riesgos que representa el uso de bots para los derechos digitales de los mexicanos, para la participación libre de los usuarios en la plataforma e incluso para la misma red social.

“Me parece que los directivos de X no pueden estar ajenos a que esto suceda en sus redes, porque va en contra del prestigio de su propia red y creo que se pierde la naturaleza de para qué es esa red. No puede ser un instrumento de manipulación, no puede ser un instrumento de ataque, de guerra sucia, sobre todo porque estamos en un proceso electoral”.

Mario Delgado, dirigente de Morena