La marca de tecnología vivo presentó oficialmente en México su nueva línea de smartphones, integrada por el vivo X500 y el vivo X500 Pro Max.

La serie destaca por su potente propuesta fotográfica desarrollada en conjunto con ZEISS, la incorporación de procesadores MediaTek de última generación y baterías de gran capacidad.

Características del vivo X500 Pro Max

El vivo X500 Pro Max representa la máxima apuesta técnica del fabricante. Cuenta con una pantalla AMOLED LTPO de 6.85 pulgadas con resolución 2K (3168 x 1440 píxeles, 507 ppi), tasa de refresco de 144 Hz y un brillo pico de 4,500 nits.

En su interior, cuenta con procesador MediaTek Dimensity 9600 Pro, acompañado por 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento.

Presentación vivo X500 y vivo X500 Pro Max (Pablo Isaac López/SDPnoticias)

Sin embargo, lo importante es su sistema fotográfico creado en conjunto con ZEISS, contando con recubrimiento ZEISS T y chips de procesamiento VS1 y vivo V3+.

Sus lentes cuenta con las siguientes características:

Cámara principal: 50 MP (sensor Sony LYT-L910, f/1.57, estabilización óptica OIS y tecnología LOFIC)

Ultra gran angular: 50 MP (sensor Samsung JN5, f/2.0, 119°)

Teleobjetivo: 200 MP (sensor Samsung HP0, f/2.67, zoom óptico 3.5x, digital hasta 100x y OIS)

El dispositivo es compatible con el teleconvertidor externo ZEISS Telephoto Extender Gen 2 Ultra de 400 mm, que extiende el alcance hasta un zoom óptico de 16.5x.

Prometiendo además imágenes de la mejor calidad posible, tanto en movimiento como estáticas; sin olvidar videos en 4K de hasta 240 cuadros por segundo, siendo el único smartphone con estas características.

Su cámara frontal es de 50 MP, e integra una batería BlueVolt de 7,800 mAh con carga rápida de 90W por cable e inalámbrica de 40W. Dispone de resistencia al agua y polvo IP68+IP69 y el sistema OriginOS 7 basado en Android 17.

El cual permite vinculación completa con otros dispositivos para compartir archivos, sean de la misma marca o no; incluso permite el intercambio con otros sistemas operativos como iOS.

Presentación vivo X500 y vivo X500 Pro Max (Pablo Isaac López/SDPnoticias)

Características del vivo X500

El vivo X500 cuenta con una pantalla AMOLED LTPO de 6.59 pulgadas con resolución 1.5K (1260 x 2750 píxeles, 459 ppi), 144 Hz y brillo pico de 4,000 nits.

En cuanto a su interior, el vivo X500 está impulsado por un procesador MediaTek Dimensity 9600M, junto con 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento.

El sistema de cámaras traseras optimizado por ZEISS contempla:

Cámara principal: 50 MP (f/1.7, OIS).

Ultra gran angular: 50 MP (Samsung JN5, f/2.0, 119°).

Teleobjetivo: 64 MP (f/2.6, zoom óptico 3x, OIS).

Frontal: 50 MP

Incluye una batería de 7,500 mAh con carga rápida FlashCharge de 90W por cable y 40W inalámbrica. Al igual que la versión Pro Max, cuenta con certificación IP68+IP69 y OriginOS 7.

Presentación vivo X500 y vivo X500 Pro Max (Pablo Isaac López/SDPnoticias)

Precio y disponibilidad en México del vivo X500 y el vivo X500 Pro Max

Ambos equipos ya están a la venta a través de la tienda oficial en línea (vivoshop.mx). Los precios del vivo X500 y el vivo X500 Pro Max para México son:

vivo X500 (12/256 GB): Precio regular $25,999. Disponible de lanzamiento a $23,999; en colores Negro Astral y Blanco Solar

vivo X500 Pro Max (12/512 GB): Su precio oficial es de $34,999. En plan Telcel Libre VIP a $742.92 al mes; en colores Gris Cósmico y Negro Lunar

vivo X500 Pro Max con kit fotográfico (lente 400 mm y grip): Paquete especial disponible por $39,999. En plan Telcel Libre VIP a $939.79