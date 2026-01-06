En el marco del CES 2026 se presentó LEGO Smart Play, la nueva iniciativa de la compañía de bloques de plástico para expandir la experiencia de armar los diversos sets.

Pues LEGO Smart Play integrará diversas interacciones que ahora se tendrán con las construcciones, lo que le dará mayor vida a las estructuras de bloques.

¿Qué es LEGO Smart Play?

En sí LEGO Smart Play está integrado de tres partes esenciales; bloques, minifiguras y etiquetas inteligentes, que se combinarán para dar diversos efectos a sets especiales.

Al momento de conectar las tres partes de LEGO Smart Play, se producirán efectos de sonidos, luces y respuestas dinámicas por parte de las distintas minifiguras inteligentes.

Esto se logrará gracias a pequeños sistemas dentro de los bloques, etiquetas y figuras, que incluirán un chip de procesamiento, luces led y un altavoz integrado.

De acuerdo con lo presentado, todos estos elementos señalados estarán “ocultos”, con el fin de que al momento de armar las estructuras no se vea comprometida la experiencia tradicional.

Hay que señalar que no todos los sets tendrán compatibilidad con LEGO Smart Play, solo los modelos elegidos tendrán todas las integraciones anteriormente descritas.

LEGO Smart Play (LEGO)

¿Cuándo estará disponible LEGO Smart Play?

Según lo revelado por la juguetera, LEGO Smart Play estará disponible el 1 de marzo de 2026, con tres sets especiales de Star Wars a los siguientes precios:

SMART Play: Darth Vader’s TIE Fighter – 69.99 dólares (1250 pesos)

SMART Play: Luke’s Red Five X-wing – 99.99 dólares (1780 pesos)

SMART Play: Throne Room Duel & A-wing – 159.99 dólares (2870 pesos)

Todos estos sets de LEGO Smart Play estarán disponibles el mencionado 1 de marzo de 2026, contando con todos los elementos mencionados.

Se espera que poco a poco se vayan añadiendo más modelos a esta nueva línea de la marca.

No obstante, la empresa señaló que esto no significa que se sustituirá la experiencia tradicional, pues mantendrán sus lanzamientos de sets clásicos en el futuro inmediato.